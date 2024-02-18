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春節檔電影票房破80億創紀錄 今年來第一個百億達成

中國新聞組／北京18日電
截至2月17日21時，春節檔票房突破80億元人民幣，打破中國影史春節檔票房紀錄，電影市場迎來「開門紅」。圖為觀眾從杭州一家影院的春節檔電影海報前走過。（新華社）
截至2月17日21時，春節檔票房突破80億元人民幣，打破中國影史春節檔票房紀錄，電影市場迎來「開門紅」。圖為觀眾從杭州一家影院的春節檔電影海報前走過。（新華社）

中國今年春節檔電影總票房昨天突破80億元（人民幣，下同，約11.12億美元），超過2021年春節檔78.43億元，無論是票房、人次、場次都打破中國影史春節檔的紀錄。

電影「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒．逆轉時空」、「第二十條」暫列檔期票房前四名。其中，「熱辣滾燙」累計票房突破27億元，打破春節檔劇情片檔期票房紀錄。

綜合北京商報及浙江日報旗下潮新聞報導，截至17日下午5時，2024年春節檔（2月10日至17日）總票房破80億，總人次1.62億，總場次383.6萬，都刷新春節檔影史紀錄。電影「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒．逆轉時空」、「第二十條」暫列檔期票房前四名。其中，「熱辣滾燙」累計票房突破27億元，打破春節檔劇情片檔期票房紀錄。

華爾街見聞指出，今年春節檔電影的平均票價為50元，相較去年春節檔的52.3元小幅下調。春節檔電影市場的「下沉」趨勢明顯，三、四線城市票房占比超過54%，明顯高於去年的50%。

另外，因春節檔火爆，據燈塔專業版數據，截至2月16日下午1時15分，2024年度大盤票房（含預售）已突破100億。

香港大公報報導，中國電影評論學會會長、中國電影家協會原秘書長饒曙光指出，近年春節檔高票房電影幾乎都洋溢着「闔家歡」的喜劇內核。今年，九部國產新片春節上映，其中五部有明顯的喜劇標籤，「觀眾在春節檔還是喜歡這種『闔家歡』式的喜劇影片，片中笑點一個接着一個，讓觀眾『笑着過年』。」饒曙光還表示，相比往年，今年春節檔則更關注個人奮鬥、職場困惑等社會熱點話題，讓觀眾更容易產生共情。

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