龍年消費開門紅 中春節票房破78億打破影史紀錄

市民經過北京一電影院張貼的電影「飛馳人生2」海報。（中新社）

17日是中國春節長假最後一天，各地景區人山人海，相關數據皆顯示消費回升，餐飲、住宿、旅遊等皆受青睞。尤其春節檔電影票房累積突破78億人民幣(下同)，打破中國影史春節檔票房紀錄。龍年消費開門紅，為今年的經濟復甦打了一針強心針。

綜合媒體報導，春節假期，海南旅遊市場持續升溫。海南省旅遊和文化廣電體育廳數據顯示，海南春節假期首日旅遊訂單同比增長42%，景區門票訂單量同比增長298%。春節假期，海南各個離島免稅店客流持續走高。

海口海關發布的一組數據顯示，今年1月26日到2月9日共15天，海南離島免稅購物金額22.6億元，比去年同期增長了4.9倍，購物人數33萬人次，增長3.7倍，購物件數增長4.3倍。

在初一到初三（2月10日—12日）假日前3天，海南離島免稅銷售金額8.81億元；免稅購物人數11.69萬人次；人均消費7538元。

商務部 數據顯示，初一到初五，節慶商品銷售紅火，金銀珠寶銷售額同比增長10%以上，電商 平台住宿營業額增長超6成，其中哈爾濱民宿 營業額急升3倍以上。最受歡迎的哈爾濱冰雪大世界在16日閉園，今冬共計營業61天，累計接待遊客271萬人次。

多地也提前發布春節市道暢旺的喜訊。初一至初四，上海共接待遊客876.75萬人次，比去年同期大增54.14%。中國旅遊研究院預計2024年國內旅遊人數將超過60億人次，入出境旅遊人數合計有望超過2.6億人次。

據網絡平台數據顯示（燈塔專業版），截至2月17日13時50分，2024春節檔總票房達78.44億，超過2021年春節檔（78.43億），打破中國影史春節檔票房紀錄！

另外，春節電影票房也傳來好消息，據燈塔專業版數據，截至2月17日13時50分，2024年春節檔（2月10日—2月17日）總票房達78.44億，超過2021年春節檔（78.43億），打破中國影史春節檔票房紀錄。「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒·逆轉時空」暫列檔期票房前三位。

提得一提的是，2021年春節檔中也有賈玲導演的電影「你好，李煥英」，該片拿下當年春節檔檔期票房第二、春節檔新片總票房第一。而今年的「熱辣滾燙」票房也持續領跑中。