我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

龍年消費開門紅 中春節票房破78億打破影史紀錄

中國新聞組／北京17日電
市民經過北京一電影院張貼的電影「飛馳人生2」海報。（中新社）
市民經過北京一電影院張貼的電影「飛馳人生2」海報。（中新社）

17日是中國春節長假最後一天，各地景區人山人海，相關數據皆顯示消費回升，餐飲、住宿、旅遊等皆受青睞。尤其春節檔電影票房累積突破78億人民幣(下同)，打破中國影史春節檔票房紀錄。龍年消費開門紅，為今年的經濟復甦打了一針強心針。

綜合媒體報導，春節假期，海南旅遊市場持續升溫。海南省旅遊和文化廣電體育廳數據顯示，海南春節假期首日旅遊訂單同比增長42%，景區門票訂單量同比增長298%。春節假期，海南各個離島免稅店客流持續走高。

海口海關發布的一組數據顯示，今年1月26日到2月9日共15天，海南離島免稅購物金額22.6億元，比去年同期增長了4.9倍，購物人數33萬人次，增長3.7倍，購物件數增長4.3倍。

在初一到初三（2月10日—12日）假日前3天，海南離島免稅銷售金額8.81億元；免稅購物人數11.69萬人次；人均消費7538元。

商務部數據顯示，初一到初五，節慶商品銷售紅火，金銀珠寶銷售額同比增長10%以上，電商平台住宿營業額增長超6成，其中哈爾濱民宿營業額急升3倍以上。最受歡迎的哈爾濱冰雪大世界在16日閉園，今冬共計營業61天，累計接待遊客271萬人次。

多地也提前發布春節市道暢旺的喜訊。初一至初四，上海共接待遊客876.75萬人次，比去年同期大增54.14%。中國旅遊研究院預計2024年國內旅遊人數將超過60億人次，入出境旅遊人數合計有望超過2.6億人次。

據網絡平台數據顯示（燈塔專業版），截至2月17日13時50分，2024春節檔總票房達78.44億，超過2021年春節檔（78.43億），打破中國影史春節檔票房紀錄！

另外，春節電影票房也傳來好消息，據燈塔專業版數據，截至2月17日13時50分，2024年春節檔（2月10日—2月17日）總票房達78.44億，超過2021年春節檔（78.43億），打破中國影史春節檔票房紀錄。「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒·逆轉時空」暫列檔期票房前三位。

提得一提的是，2021年春節檔中也有賈玲導演的電影「你好，李煥英」，該片拿下當年春節檔檔期票房第二、春節檔新片總票房第一。而今年的「熱辣滾燙」票房也持續領跑中。

商務部 民宿 電商

上一則

菲律賓國會立法 宣告擁南海人工島礁主權

下一則

拿不到美國金援 太平洋3島國：北京積極「策反」

延伸閱讀

亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年

亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年
澳門春節旅客創新高 帶動濠賭股受捧

澳門春節旅客創新高 帶動濠賭股受捧
迎龍年 猜燈謎 參加即可抽頂級鑄鐵鍋 多功能料理鍋

迎龍年 猜燈謎 參加即可抽頂級鑄鐵鍋 多功能料理鍋
劉德華票房失靈？ 新片「紅毯先生」上映8天就下檔

劉德華票房失靈？ 新片「紅毯先生」上映8天就下檔

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃