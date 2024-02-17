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寒假作業一筆沒動 落巴黎廁所被帶回 中國全網尋「秦同學」

中國新聞組／北京17日電
網紅「Thurman貓一杯」發視頻稱，她把一位中國小學生落在巴黎廁所裡的兩本寒假作業帶回國內尋找失主。（視頻截圖）
網紅「Thurman貓一杯」發視頻稱，她把一位中國小學生落在巴黎廁所裡的兩本寒假作業帶回國內尋找失主。（視頻截圖）

網紅「Thurman貓一杯」16日發視頻稱，一位中國小學生把兩本寒假作業落在了法國的廁所裡，被法國人撿到，寒假作業一筆沒寫，她特別帶回國內尋找作業本上寫的主人「一年八班秦朗」。「全網尋人：一年八班秦朗」話題今衝上微博熱搜，超3000萬人次閱讀。有網友猜「孩子故意丟的，還非給還回來」，也有人認為視頻是擺拍，「也太巧」。

據青蜂俠Bee、北京大峰峰報導，網紅「Thurman貓一杯」 發視頻稱自己在巴黎街頭，突然被一個法國人遞寒假作業。了解後得知，原來是一位中國小學生把寒假作業落在了當地的廁所裡，被這位法國人拾到並交給她，讓其幫忙尋找失主。隨後，她於是將這兩本寒假作業帶回了國內。

「Thurman貓一杯」稱，她曾翻看兩本寒假作業，發現該作業一筆沒動，上面寫的主人名字是「一年八班秦朗」。她於是在視頻裡喊話找尋失主：「xx小學一年八班秦朗！你的寒假作業落巴黎廁所啦！」

網紅「Thurman貓一杯」稱，兩本寒假作業一筆沒動。（視頻截圖）
網紅「Thurman貓一杯」稱，兩本寒假作業一筆沒動。（視頻截圖）

視頻引來眾網友圍觀及評論，並衝上了微博熱搜，網友們紛紛留言：「「孩子你太天真了，以為放國外廁所就可以逃避寫作業了嗎」「秦朗這輩子都想不到，通過互聯網作業飄洋過海來找你」「秦朗你糊塗啊為什麽要寫名字和地址」「我都扔國外了你還想要我怎麼樣」「小朋友：勸你少管閒事」「孩子哭了」「小學生：我謝你全家 」「應該幫他寫完」。

不過也有不少網友質疑事件的真實性：「我有點懷疑這個視頻有擺拍的嫌疑」「劇本都編成這樣了麼」「擺拍上熱搜」「誰的寒假作業那麼新，要一年級現在有寒假作業？」「大姐，這不是學校的作業，是家長自己要求孩子做的，可以不需要的，不用費勁帶回的」。

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