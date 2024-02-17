寒假作業一筆沒動 落巴黎廁所被帶回 中國全網尋「秦同學」
網紅「Thurman貓一杯」16日發視頻稱，一位中國小學生把兩本寒假作業落在了法國的廁所裡，被法國人撿到，寒假作業一筆沒寫，她特別帶回國內尋找作業本上寫的主人「一年八班秦朗」。「全網尋人：一年八班秦朗」話題今衝上微博熱搜，超3000萬人次閱讀。有網友猜「孩子故意丟的，還非給還回來」，也有人認為視頻是擺拍，「也太巧」。
據青蜂俠Bee、北京大峰峰報導，網紅「Thurman貓一杯」 發視頻稱自己在巴黎街頭，突然被一個法國人遞寒假作業。了解後得知，原來是一位中國小學生把寒假作業落在了當地的廁所裡，被這位法國人拾到並交給她，讓其幫忙尋找失主。隨後，她於是將這兩本寒假作業帶回了國內。
「Thurman貓一杯」稱，她曾翻看兩本寒假作業，發現該作業一筆沒動，上面寫的主人名字是「一年八班秦朗」。她於是在視頻裡喊話找尋失主：「xx小學一年八班秦朗！你的寒假作業落巴黎廁所啦！」
視頻引來眾網友圍觀及評論，並衝上了微博熱搜，網友們紛紛留言：「「孩子你太天真了，以為放國外廁所就可以逃避寫作業了嗎」「秦朗這輩子都想不到，通過互聯網作業飄洋過海來找你」「秦朗你糊塗啊為什麽要寫名字和地址」「我都扔國外了你還想要我怎麼樣」「小朋友：勸你少管閒事」「孩子哭了」「小學生：我謝你全家 」「應該幫他寫完」。
不過也有不少網友質疑事件的真實性：「我有點懷疑這個視頻有擺拍的嫌疑」「劇本都編成這樣了麼」「擺拍上熱搜」「誰的寒假作業那麼新，要一年級現在有寒假作業？」「大姐，這不是學校的作業，是家長自己要求孩子做的，可以不需要的，不用費勁帶回的」。
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