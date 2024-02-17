海外新風口 25歲湘妹在美直播帶貨：強調定製感 可月入6萬

「英專生新就業方向」視頻。（取材自瀟湘晨報）

中國電商 發展近年因國內民眾消費力不如以往開始轉型，部分直播電商進軍海外，開啟了在美國、東南亞 等地直播帶貨新風口，吸引不少年輕人加入，即使英語不好，只要掌握了直播間話術，給消費者「看直播更像在交友」以及「獨特和定製感」，一樣可以當上月薪3到6萬（人民幣，下同）的英文主播。

據瀟湘晨報報導，湖南25歲的常依雯當過英語老師、買手，後來在廣州從事跨境電商業務，隨著平台規則轉變，要做美國市場，就只能在美國本土進行直播。去年10月，她被公司派往美國洛杉，和同事們一起在當地開始面向歐美市場的直播帶貨，最近在賣水晶珠子、中東香水等，直播管道就是TikTok ，觀眾主要是30歲以上的女性，很喜歡這種bling bling的東西。

常依雯說，在美國，下午1點到晚上12點都是直播的好時段，她平均每天要直播4小時。團隊在美國的跨境電商算是剛起步，直播間觀眾人數變化比較大，大部分100到300人次觀看。一場下來，GMV（成交金額）平均在7000美金左右。最好的一次，GMV達到12000美金。

多位部落客分享月入3萬或6萬人民幣的經驗與心得。（取材自瀟湘晨報）

有貨主播的薪資，通常由底薪和提成構成，提成和GMV直接掛鉤。在廣州、深圳，剛入行的新人底薪大約是七、八千元，底薪加提成到手能到1萬元以上。常依雯的提成是GMV的3%，她自己和身邊的朋友，月薪基本上在12000到15000人民幣。

在小紅書、B站上，不乏月入3萬或6萬的經驗和心得分享：「半年時間，從6k漲薪3w+」「副業月入6w，海外主播入門乾貨分享」等。

最近一則「英專生新就業方向」視頻走紅。視頻裡的英專生模仿帶貨主播，用標準口語搭配中國特色的直播間話術推銷商品。即使英語不太好，聽到熟悉的話術，也能察覺到這是正在為直播間的family（家人們）謀福利。

常依雯表示，英語主播帶貨這種方式在東南亞確實有效，「但要是在美國，你說『100塊的東西給家人們爭取到了9塊9』，他們只會覺得你在騙鬼，根本不會下單。」美國的主播就像消費者的「賽博手」，把被看中的那個獨特的商品打包好，讓它穿越屏幕來到消費者手中。「他們要的，就是這份獨特和定製感。」

她表示，美國消費者對「直播帶貨」沒有很強的認知，更多是抱著交朋友的心態進到直播間。所以英語主播和國內主播不同，很多時候就是和粉絲聊天，成單很吃觀眾緣和個人魅力。像黑人主播的風格就非常對口。另外，歐美市場的消費習慣在品牌購物網站直接網購，加上國外的跨國物流速度相對較慢，導致消費者有看直播這時間，早就去線下線上商城直接下單了。

疫情之後，大批團隊也紛紛湧入TikTok東南亞區，想在此分一杯羹。東方財富證券在研報中分析稱，中國直播電商直播的大部分是廉價商品，其中賣得最多的是美妝、飾品等小物。貨品輕，運費就便宜，再把價格打下來，這熟悉的操作，說是複製貼上國內玩法也不為過。