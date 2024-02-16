一票難求走不了 1.2萬新能源車困海南 自駕遊車主嘗苦果

海口新海港客運樞紐過海車輛正在有序登船。（取材自紅星新聞／圖源/視覺中國）

春節收假潮，海南又上演「來了就走不了的島」，不僅出島機票飆漲，「苦主」還包括到海南自駕 遊的新能源車主。由於渡輪承載有數量限制，致回程渡輪票一票難求，到2月末均已售罄，直至昨天仍有1.2萬輛車滯留，有車主凌晨4點就到港口等，有人在島上等了6天，請完全部年假仍等不到船位，今晨港口因霧停航，遊客直呼崩潰。

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綜合紅星新聞、每日經濟新聞報導，許多到海南自駕遊的新能源車主這兩天在網路上反映稱買不到出島過海船票稱，他們的新能源車在島上已經等了6天，有人不得不向領導臨時請了5天年假還不確定何時能出島；一位在島上已經等了3天的新能源車主說，「新能源車到月底都沒票，早知出島一票難求，就不會選擇開新能源車來。」

買到票的車主也擔心上不了船，凌晨就到港口排隊等上船，部分車主的等候時間在5小時以上。從浙江來海南旅遊的蘇先生說，他買到15日回程的渡輪票，但在網路上看到新能源車進港排隊時間會比較長，凌晨4點來到海口新港口外等待。 「新能源車上船確實要比燃油車慢很多，我到中午12點終於登船了，沒辦法，規定一艘船上的新能源車不能超過18輛。 」

報導指出，渡輪對新能源小汽車有承載數量等相關限制，主要考量新能源車輛在高溫 曝曬或充電不當等情況下極易自燃，一旦失控將嚴重破壞船舶，威脅船上人員生命安全。加上今年海南小汽車離島規則上做了調整，去年可以現買現走，今年必須要提前購票，否則進港口前就會被勸返，春節有大批新能源車主到海南自駕遊，致收假期間一票難求。

據昨天「瓊州海峽渡輪管家」，20日之前從海口秀英港、新海港出港前往徐聞的燃油小汽車渡輪船票已售罄，新能源小汽車的渡輪票到2月末均已售罄。而截至2月15日8時，海口三港當日預約出島小車總數約19600輛，已出島約7200輛，待出島約12400輛。 海口秀英港碼頭一位工作人員也表示，目前為緩解新能源車的出島壓力，也有新能源車的出島專班。

不過據央視新聞報導，海口市交通運輸和港航管理局今天凌晨2時30分發布瓊州海峽停航通告指出，受瓊州海峽間歇性輕霧影響，海口新海港、秀英港和鐵路南港即起停航，期間所有出島車輛不要前往港口。不少車主擔心這將使新能源小汽車出島難的情況更雪上加霜。