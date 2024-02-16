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哈爾濱也出現萬元返程機票 重慶遊客這樣回家2人省1萬

中國新聞組／北京16日電
哈爾濱也出現「萬元」返程機票。（取材自觀察者網）
哈爾濱也出現「萬元」返程機票。（取材自觀察者網）

春節假期過半，各地開始進入返程高峰，一些外出旅遊者也開始為返程機票焦慮，不只三亞，哈爾濱等地的返程機票均出現近萬元高價。

觀察者網報導，三亞飛北京機票破萬元引發關注，有網友吐槽「來時一千，回去一萬多」，在哈爾濱的狀況也相去不遠；相關旅遊平台顯示，目前能夠購買的最近一班哈爾濱直飛上海的航班為2月16日，經濟艙均已售罄，公務艙價格為1萬2640元（人民幣，下同，約1757美元），17日哈爾濱返上海的經濟艙機票也已售空，公務艙價格從8500元（約1182美元）至1萬2640元不等。

此外，目前可購買的哈爾濱直飛北京的最近一班航班為2月17日，經濟艙已售罄，公務艙價格最低為6800元（約945美元）；前往廣州、重慶等城市航班已售罄下架。

央視新聞客戶端報導，14日起哈爾濱機場迎來返程客流，預計16日正月初七，將達到返程客流頂峰，單日客流有望突破9萬人次。

另據上游新聞報導，哈爾濱除了返程機票一票難求外， 在火車票方面，哈爾濱前往全國各地的火車票基本上售罄，有些熱門車次甚至因「候補人數太多」已無法在12306APP候補。

「因為來的時候沒有考慮好什麼時候回去，所以想著說玩兩天再考慮買票。」利用春節假期來哈爾濱遊玩的重慶遊客蔣凱表示，沒想到玩到初二後發現，機票開始一路暴漲，等到自己初四晚上決定購買時，回程機票已經只剩公務艙，價格6700多元。同時，哈爾濱前往重慶的火車也無票可買。

最後，蔣凱在12306APP上透過候補的方式購買到了黑龍江肇東到長春的火車票， 「打算從哈爾濱上車補票坐到天津，再從天津飛回重慶，這樣兩個人可以節省差不多一萬塊！」

「我每年都是走之前買的票，通常會比提前購買貴上一兩百元。」齊齊哈爾市民楊女士說，她在長沙工作，因為工作的原因，她一般都是返回長沙之前才買票，往年都是比提前購買要貴200元到500元左右。

以去年為例，她在大年初三買了初五哈爾濱直飛長沙的機票，價格為1553元，今年初四想買初六的票，發現價格漲至了5000多元，頓時感覺「驚呆了」。

春節期間哈爾濱旅遊市場持續熱門。（取材自上游新聞）
春節期間哈爾濱旅遊市場持續熱門。（取材自上游新聞）

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