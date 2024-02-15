江蘇90後姑娘春節「幸運小紅包」繪本 獲紐約插畫金獎

張文綺近照。（取材自紅星新聞）

江蘇淮安90後姑娘張文綺創作的繪本「幸運小紅包」，展現中國傳統新年習俗。該書英文版在歐美上市後榮獲紐約插畫師協會年度金獎，很多亞裔 家庭購買，希望藉這本書讓孩子了解中華傳統春節及當代中國文化。

紅星新聞報導，「幸運小紅包」是關於一家人迎接新年、慶祝新年，一直將過年氛圍持續到元宵節 的故事。張文綺說，「我從2022年底開始動筆，一直畫到2023年三、四月份結束，剛開始的時候，創作速度比較慢，尤其是封面感覺最難畫，但前幾頁畫好之後，就慢慢找到了方向，接下來就非常順利了」。

張文綺稱，她在創作時就明確了這本書將通過農歷新年這個節日，展現出中國視覺之美，「因此在裝飾、紋樣、美食、服飾細節、擺件、裝修、人物設定，我都下足了功夫，裝幀設計同樣精致細膩，很多細節藏在翻翻樂裡」。

網上不少亞裔家庭表示，這本書展示了一個真實、有活力的中國。張文綺表示，她在書中所畫的中國，是一個真實且時尚的中國家庭，而不是西方世界刻板印象下「臉譜化」的中國家庭。

書中有很多細節，都來自她自己真實生活，「比如說書裡這家人貼春聯的門頭，其實是借鑒了我老家的爺爺、奶奶家的樣子。而這家的室內部分，又借鑒了我自己在上海的家的一些裝修。還有書中的一些細節，比如酒櫃上的茅台酒裡面泡著人參，這些都是我們中國老百姓的日常」。

畢業於紐約視覺藝術學院藝術碩士的張文綺表示，自己的童年記憶和成長環境，是日後作品靈感和養分的來源。