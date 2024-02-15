我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

江蘇90後姑娘春節「幸運小紅包」繪本 獲紐約插畫金獎

中國新聞組／北京15日電
張文綺近照。（取材自紅星新聞）
張文綺近照。（取材自紅星新聞）

江蘇淮安90後姑娘張文綺創作的繪本「幸運小紅包」，展現中國傳統新年習俗。該書英文版在歐美上市後榮獲紐約插畫師協會年度金獎，很多亞裔家庭購買，希望藉這本書讓孩子了解中華傳統春節及當代中國文化。

紅星新聞報導，「幸運小紅包」是關於一家人迎接新年、慶祝新年，一直將過年氛圍持續到元宵節的故事。張文綺說，「我從2022年底開始動筆，一直畫到2023年三、四月份結束，剛開始的時候，創作速度比較慢，尤其是封面感覺最難畫，但前幾頁畫好之後，就慢慢找到了方向，接下來就非常順利了」。

張文綺稱，她在創作時就明確了這本書將通過農歷新年這個節日，展現出中國視覺之美，「因此在裝飾、紋樣、美食、服飾細節、擺件、裝修、人物設定，我都下足了功夫，裝幀設計同樣精致細膩，很多細節藏在翻翻樂裡」。

網上不少亞裔家庭表示，這本書展示了一個真實、有活力的中國。張文綺表示，她在書中所畫的中國，是一個真實且時尚的中國家庭，而不是西方世界刻板印象下「臉譜化」的中國家庭。

書中有很多細節，都來自她自己真實生活，「比如說書裡這家人貼春聯的門頭，其實是借鑒了我老家的爺爺、奶奶家的樣子。而這家的室內部分，又借鑒了我自己在上海的家的一些裝修。還有書中的一些細節，比如酒櫃上的茅台酒裡面泡著人參，這些都是我們中國老百姓的日常」。

畢業於紐約視覺藝術學院藝術碩士的張文綺表示，自己的童年記憶和成長環境，是日後作品靈感和養分的來源。

「文化題材的書得獎，印證了創作中的一句真理，就是要創作自己發自內心非常了解的事物」。張文綺說，書中她最喜歡的是關於主人公一家人的人物設定，在創作人物時，其刻意打破了傳統的「媽媽穿著圍裙、爸爸戴著眼鏡」的刻板形象，「90後已經為人父母了，現在的年輕父母時尚感更強，也更有活力，這本書中的故事就發生在當下的中國，我也希望通過這本書，向西方展示一個真實而有活力的現代中國」。

張文綺獲獎作品「幸運小紅包」。（取材自紅星新聞）
張文綺獲獎作品「幸運小紅包」。（取材自紅星新聞）

亞裔 元宵節

上一則

年輕人怕被催婚、催生 懶得走親戚…「斷親」成話題

下一則

哈爾濱開拆冰雪景觀 「技術活」有講究

延伸閱讀

紐約春晚賀新年 精采表演展現中華文化

紐約春晚賀新年 精采表演展現中華文化
紐約客談／住房建設限制 該鬆綁了

紐約客談／住房建設限制 該鬆綁了
華人春晚 多元節目現風采

華人春晚 多元節目現風采
春節趣事—聖誕老人發紅包

春節趣事—聖誕老人發紅包

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？