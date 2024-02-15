世錦賽奪冠破塵封15年紀錄 19歲蛙后唐錢婷游向奧運

14日凌晨，上海19歲小美女唐錢婷在世錦賽女子100米蛙泳項目中以1分05秒27奪冠，一舉打破由上海名將季麗萍在15年前快速泳衣時代創下的全中國紀錄；這也是時隔20年後，該項目的世界冠軍再次回到中國隊手中。

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澎湃新聞報導，從短池游到長池，從賽前不被看好到再次加冕世界冠軍，唐錢婷終於實現了自己的蛻變，她說，「多哈只是一個實踐，還是把重心全部放在巴黎奧運 會。」

今年還不滿20歲的唐錢婷來自上海，她5歲開始練習游泳，2019年的二青會，15歲的她將50米蛙、100米蛙和4×100混接三枚金牌收入囊中。同年又出戰游泳世界杯匈牙利布達佩斯站和德國 柏林站，拿下兩塊銀牌。

如果說2020年的唐錢婷是在中國比賽中蓄勢待發，那麽唐錢婷的2021年就是在國際賽場上逐漸突破。

雖然未能在奧運100米蛙泳中闖入決賽，但在年底的阿布紮比短池世錦賽中，唐錢婷打破了亞洲紀錄，將百米蛙泳項目金牌收入囊中，職業生涯首次加冕世界冠軍，並最終以1金1銅、一個世界青年紀錄、兩個亞洲紀錄的成績收官。

彼時成為新科世界冠軍後，外界對唐錢婷用的描述詞除了「爆大冷」還有「未來之星」--她狀態正佳，離真正的全國紀錄就差了一點點。但是偏偏這一點點，遲遲沒能實現。唐錢婷如太多年少成名的運動員一樣，反倒先迎來了一個低谷。

她先是在2022年的國際比賽中多次錯失領獎台，退出了2023年伊始的春錦賽，在5月的冠軍賽上也以恢復狀態為主，僅僅報名了50米蛙泳一個項目，並且在家門口的杭州亞運 會上也沒有參加100米蛙泳。

眾說紛紜中，唐錢婷默默地更換了教練組，但短短兩個月時間，唐錢婷和主管教練針對後程乏力的問題做了新的技術細節改變，著重強化了腿部力量；而她也在世錦賽展現訓練的成果。