央視刪梅西鏡頭 換上辱華球星拉姆 惹議

央視「天下足球」節目片頭裡，梅西高舉大力神盃(上圖)的鏡頭被刪除，換成拉姆捧盃(下圖)的畫面。（網頁截圖）

球王梅西 風波在中國餘波未了，有網民發現央視著名足球 節目「天下足球」最新一期的片頭，突然將梅西的鏡頭更換，但換成德國 名將拉姆後，又惹來另一番辱華爭議，因為拉姆曾經公開批評過中國的人權問題。

國際邁阿密赴港友誼賽，梅最終沒有上場，到日本後卻「生龍活虎」地踢了超過半小時，「梅西之亂」漸漸演變成政治風波，大批網民及球迷高呼抵制，阿根廷國家隊下月到杭州的友誼賽最終取消。

綜合媒體報導，央視「天下足球」節目片頭出現異動，原本展示梅西在2022年卡達世界盃上捧起大力神盃的畫面被刪掉，替換成了2014年德國隊長拉姆捧盃的鏡頭。據悉，「天下足球」片頭裡，有梅西身穿巴薩球衣慶祝進球的畫面，最後則是以梅西高舉大力神盃的畫面收尾。現在梅西所有的鏡頭被刪除，最後的鏡頭換成拉姆捧盃的畫面。

報導稱，無論梅西在哪裡效力，梅西在該節目的片頭一直占據C位，並占有多個鏡頭；此次央視更換拉姆捧盃的鏡頭也是央視刻意為之，是特意針對阿根廷和梅西的。

有網民發現，該節目將之前評選的年度百大入球中，來自梅西的入球也被替換。

值得注意的是，德國男足國家隊前隊長拉姆曾批評中共的人權問題，在中國被視為「敏感人物」。

拉姆2022年在北京冬奧前夕，他在德國「時代周報」上撰寫了一篇題為「在體壇也可以說不」的專欄評論。拉姆在文中指，面對中共侵犯人權的現象，前去參賽的運動員不應該置身事外，而應當主動發聲。

有網民表示，本來以為又贏了一回，沒想到換上來的更加「反華」。中國官媒央視卻將他放在旗下節目的片頭影片中，讓所有中國網友都看傻了，紛紛留言「換個真辱華的是吧」、「節目組還是換人吧」。