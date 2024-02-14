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央視春晚尷尬、宣傳味濃? 美媒X平台調查：7成人沒看

中國新聞組／北京14日電
2024央視春晚。（取材自CCTV）
2024央視春晚。（取材自CCTV）

除夕夜，許多華人家庭在圍爐賀歲之際，也會打開電視一同看央視春晚。2024年央視春晚平均收視率突破30%。但是，美媒在X平台上調查發現，有多達69.2%的民眾表示自己「沒看」春晚，不少人稱「春晚是給黨員看的」、「尷尬且宣傳意味濃」。

來源:CCTV春晚

自由亞洲電台報導，今年央視春晚除了北京主會場，還在新疆喀什、遼寧瀋陽、湖南長沙、陝西西安設立了四個分會場同時舉行。

在長達五個多小時的節目中，央視春晚引發民眾熱議的節目之一是解放軍作戰部隊持槍登場。舞台上。與往年只有解放軍文藝兵登場表演不同，今年的晚會還首次出現長期駐守北京的裝甲部隊「66477部隊」。

本次春晚收視率突破30%，被稱為六年來最佳。其中，收視率最高的節目為劉謙的魔術表演，收視率高峰高達34.7%。

針對央視春晚收視情況，自由亞洲電台透過社群平台X（原推特）做了社會調查。結果發現，有別於中國官媒報導的收視情況，有多達69.2%的民眾表示自己「沒看」春晚；有24.9%的民眾表示看了春晚，但「不喜歡」；只有約6%的民眾表示，「喜歡」今年的節目。

網友在留言中表示，「觀看春晚，嘲笑春晚，遠離春晚，遺忘春晚」、「很多年都不看這晚會，無聊至極」、「春晚是給領導看的，不是給老百姓看的」。不過也有網友表示，「平心而論，今年的春晚是最近十九年最好的，沒有太多教育人的節目」。

26歲的Angela說，她與周邊的朋友都覺得春晚愈來愈「尷尬」，她說她從大學開始就不看了，近年來春晚無聊尷尬且沒有新意，不僅笑話不好笑，宣傳意味也很濃厚，「像是明裡暗裡催年輕人生孩子，我才不要大過年被教育」。

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