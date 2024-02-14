微信最新版本 「搖一搖」突然下線 「聽一聽」取而代之

有網友諮詢騰訊客服「沒有搖一搖」，客服回應稱「“搖人功能目前已下線」。（取材自新聞晨報微博）

有網友近日發現在微信 最新的8.0.47版本中，「搖一搖」功能悄無聲息地下線了，取而代之的是近期上線的「聽一聽」功能，相關消息引發網友熱議，但經查詢發現，微信海外版「微信」8.0.47版本中「搖一搖」功能依然可用。

每日經濟新聞報導，微信在2012年9月推出的4.3版本中首次加入了「搖一搖」功能，至2024年已經有11年以上歷史，這個功能允許用戶透過搖動手機，隨機找到附近或全國的其他用戶，進行社交互動；它也可以用來傳輸圖片或參與一些活動。

據報導，微信「搖一搖」功能上線之初受到用戶歡迎，在2015年春節期間，微信推出了搖一搖紅包的活動，吸引了大量用戶參與，據稱創造了8.1億次的搖動紀錄，不過後來相關功能便淡出了人們的視野。

另據檢察日報報導，由於「搖一搖」功能會自動將用戶的地理位置信息暴露給周邊的人，若其周邊一公里的人未在微信界面上清除自己的地理位置信息，用戶也可以搜尋對方，形成一個社交網絡，這項功能也為犯罪者提供了了解被害人資訊的途徑。

微信此後對「搖一搖」功能進行了一些調整和限制，該功能也逐漸淡出了人們的視野。

最近微信新增的「聽一聽」功能，除了保留先前「搖一搖」中的聽歌識曲功能外，還新增了「現場音樂」「樂迷圈」以及個人設定等等，使用者可以透過「收看15秒廣告免費聽歌30分鐘」。

根據九派新聞報導，不少網友發文感嘆道，「『搖一搖』這個功能一開始我老喜歡玩了，真的是時代的眼淚」、「我以前還挺喜歡那個咔咔的聲音的」、「之前常用『搖一搖』來聽歌識曲，不過現在改成『聽一聽』也挺合理」。