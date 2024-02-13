杭州新聞台新年檔AI主播代班 形象、表情、聲音超逼真

小雨和小宇。(取材自紅星新聞)

「杭州新聞聯播」今年龍年新年期間來了兩位新主播小雨與小宇，他們在年初一和年初二的節目中登場，原來這兩位新主播是杭州文廣集團開發生產的AI 數位主播，以兩位真人主播雨辰、麒宇為藍本採集生成，無論是形象、表情、聲音都相當仿真，也讓雨辰、麒宇這兩位主播也終於可以回老家過年。

根據杭州電視台官方公眾號「杭州綜合頻道」介紹，「杭州新聞聯播」在今年春節期間開「聯播」先河，在整檔節目中啟用AI數位人播報，成為首個全數位人主持播報的「聯播」類新聞節目。

據了解，杭州文廣集團短片AI生產實驗車間開發生產的AI數位主播，基於NeRF（Neural Radiance Field）技術，結合多模態大規模預訓練技術，創建出生動的表情和真實感真人數位人形象，包括情緒表情、形象氣質、語音語調、口唇表情、肢體動作等。

目前該單位總共產生有數位主播20餘位，影片素材500+分鐘，為10餘檔欄位提供了內容產生式服務。例如中國首檔全流程人工智慧 生成電視節目「冠軍AI亞運」、「杭州24小時」抖音 號等，大大提升了新聞業的工作效率。

據報導，「杭州新聞聯播」新主播小雨在年初一閃亮登場，小宇也亮相年初二的節目。有了AI主播的假期替班，雨辰、麒宇這兩位主播也終於可以回老家過年，還順手給觀眾拍來家鄉過年的vlog。