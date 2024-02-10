券商屠夫上任 除夕懲逾百證券人員

中國證監會9日公告，百餘名證券從業人員因違法炒股遭懲處。（法新社）

人稱「券商屠夫」的新任中國證監會主席吳清果真名不虛傳。吳清甫於7日接替易會滿出任中國證監會，中國證監會隨即於9日發布公告強調堅持「零容忍」執法，集中處理多名證券 從業人員違法炒股，共有百餘人除夕遭鍘。

中國證監會公告稱，為深入貫徹中共 中央金融工作會精神，全面加強金融監管，堅持監管「長牙帶刺」。近日，中國證監會組織稽查執法、日常監管力量，集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。

根據公告，中國證監會此次懲處涉及四大類：

一、對63人作出行政處罰，合計罰沒人民幣8173萬元，對1人作出終身證券市場禁入措施；二、將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理；三、對46人採取行政監管措施，其中擬對3人採取認定為不適當人選，對5人採取監管談話、38人採取出具警示函；四、對負有從業人員管理責任的招商證券，採取責令增加合規檢查次數的行政監管措施，對公司董事長採取出具警示函、2名時任合規總監採取監管談話的行政監管措施，並督促招商證券啟動內部問責，約談相關違規人員，落實問責全覆蓋。

公告稱，證券從業人員不得買賣股票是「證券法」的基本要求。近年來，中國証監會嚴厲打擊證券從業人員違規買賣股票行為。2019年至2023年，共查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰，著力構築「不敢、不能、不想」違規炒股的長效機制。