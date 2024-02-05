北京冬奧會後紅回來 「龍墩墩」再成頂流

龍墩墩。(取材自封面新聞)

兩年前的立春，北京冬奧 會開幕，在「墩墩」的陪伴下，中國人有了專屬的「雙奧」記憶；現在又逢立春，龍年春節前夕，換裝的「龍墩墩」再度成為年貨頂流。

封面新聞報導，「龍墩墩」發布當天，全國各地排起長隊，北京市委宣傳部副部長趙衛東表示，目前「龍墩墩」總體銷售態勢火爆，盲盒類產品已經供不應求，生產商正在加緊生產。

同樣的銷售盛況也出現在南京，據現代快報消息，南京秦淮禮物旗艦店中，「龍墩墩」系列新品持續暢銷，包括鑰匙扣、徽章等。旗艦店相關負責人表示，最近兩周內賣掉了近2000個「龍墩墩」鑰匙扣，很多款式、品類供不應求。

歷屆奧運 會舉辦之後，諸如吉祥物、會徽等都會成為奧林匹克歷史知識產權的一部分，少有再更新設計吉祥物的案例，「龍墩墩」作為「墩墩家族」的一員，在北京冬奧會成功舉辦兩年後 依然能成為頂流，更為罕見。

墩墩的「換裝」之路並簡單，如果舉辦城市想在賽事之後，繼續對奧運相關特許商品進行授權經營，要其所在地奧委會與國際奧委會協商，由企業向國際奧委會提出申請，所在地奧委會「准入」才可以，如果有新產品，產品設計也需要得到國際奧委會和所在地奧委會認可。

北京冬奧會舉辦時恰逢春節，十二生肖是春節文化的重要主題，冬奧會結束後，為延續大眾對「冰墩墩」的熱愛和期待，中國奧委會與國際奧委會反覆協商，最終形成以北京冬奧會歷史知識產權為主的合作方案，實現了奧林匹克歷史知識產權在中國奧委會轄區內的再利用，續寫冬奧故事。

中央美術學院設計學院副院長、「龍墩墩」設計師林存真說，「如果有機會的話，我們希望把十二生肖的冰墩墩都做出來，這是非常有意義的事情。」

另據央視財經報導，在廣東廣州龍年年夜飯的餐桌上，龍蝦「出鏡率」特別高；在廣州的一家酒店，年夜飯的菜單有新意，也讓餐廳年夜飯提前兩個月已經預訂滿了。海鮮行情更是火爆，每日交易量約600噸，特別是與「龍」相關商品，如龍蝦、龍利魚等需求更大。