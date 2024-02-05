我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第三國會選區提前投票開跑 兩黨候選人衝刺

時報廣場地鐵巡邏機器人遭「撤職」 乘客：只是嚇唬人

北京冬奧會後紅回來 「龍墩墩」再成頂流

中國新聞組╱綜合報導
龍墩墩。(取材自封面新聞)
龍墩墩。(取材自封面新聞)

兩年前的立春，北京冬奧會開幕，在「墩墩」的陪伴下，中國人有了專屬的「雙奧」記憶；現在又逢立春，龍年春節前夕，換裝的「龍墩墩」再度成為年貨頂流。

封面新聞報導，「龍墩墩」發布當天，全國各地排起長隊，北京市委宣傳部副部長趙衛東表示，目前「龍墩墩」總體銷售態勢火爆，盲盒類產品已經供不應求，生產商正在加緊生產。

同樣的銷售盛況也出現在南京，據現代快報消息，南京秦淮禮物旗艦店中，「龍墩墩」系列新品持續暢銷，包括鑰匙扣、徽章等。旗艦店相關負責人表示，最近兩周內賣掉了近2000個「龍墩墩」鑰匙扣，很多款式、品類供不應求。

歷屆奧運會舉辦之後，諸如吉祥物、會徽等都會成為奧林匹克歷史知識產權的一部分，少有再更新設計吉祥物的案例，「龍墩墩」作為「墩墩家族」的一員，在北京冬奧會成功舉辦兩年後 依然能成為頂流，更為罕見。

墩墩的「換裝」之路並簡單，如果舉辦城市想在賽事之後，繼續對奧運相關特許商品進行授權經營，要其所在地奧委會與國際奧委會協商，由企業向國際奧委會提出申請，所在地奧委會「准入」才可以，如果有新產品，產品設計也需要得到國際奧委會和所在地奧委會認可。

北京冬奧會舉辦時恰逢春節，十二生肖是春節文化的重要主題，冬奧會結束後，為延續大眾對「冰墩墩」的熱愛和期待，中國奧委會與國際奧委會反覆協商，最終形成以北京冬奧會歷史知識產權為主的合作方案，實現了奧林匹克歷史知識產權在中國奧委會轄區內的再利用，續寫冬奧故事。

中央美術學院設計學院副院長、「龍墩墩」設計師林存真說，「如果有機會的話，我們希望把十二生肖的冰墩墩都做出來，這是非常有意義的事情。」

另據央視財經報導，在廣東廣州龍年年夜飯的餐桌上，龍蝦「出鏡率」特別高；在廣州的一家酒店，年夜飯的菜單有新意，也讓餐廳年夜飯提前兩個月已經預訂滿了。海鮮行情更是火爆，每日交易量約600噸，特別是與「龍」相關商品，如龍蝦、龍利魚等需求更大。

民眾搶購龍墩墩。(取材自微博)
民眾搶購龍墩墩。(取材自微博)
南京秦淮禮物旗艦店中「龍墩墩」系列新品持續暢銷。包括鑰匙圈、徽章等。(取材自現代...
南京秦淮禮物旗艦店中「龍墩墩」系列新品持續暢銷。包括鑰匙圈、徽章等。(取材自現代快報)
龍墩墩商品。(取材自人民日報)
龍墩墩商品。(取材自人民日報)

北京冬奧 奧運

上一則

孩子玩手機 導航江西變去福建 多繞200公里

延伸閱讀

爸爸不認得我了

爸爸不認得我了
澳洲華裔作家楊恆均被判死緩 家人稱遭訊問300多次、凌虐6個月

澳洲華裔作家楊恆均被判死緩 家人稱遭訊問300多次、凌虐6個月
兩會3月登場 新冠疫情後首恢復現場採訪

兩會3月登場 新冠疫情後首恢復現場採訪
中取消M503航線 國務院：危險又挑釁 「脅迫台北另一實例」

中取消M503航線 國務院：危險又挑釁 「脅迫台北另一實例」

熱門新聞

爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬