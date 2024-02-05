「房子免費送」 付不出房貸急脫手 中國多地再現送房

房市示意圖。（中新社資料照）

中國房地產 市場低迷期，不能實際居住且有高息貸款 的房子，成了一些購房者的燙手山芋。近期多個城市出現了免費送房的消息，如「本人房子免費送，已經供了五年。」方晴(化名)便是想要免費送房的業主之一。但業內人士表示，「購房者還需多方核實」。

每日經濟新聞報導，方晴說，她要送掉的房子在廣東省肇慶市四會市，目前房子還在，有幾個人來諮詢過，如果有人有意向接手，她可以配合去做合同公證。

但報導說，這些打著免費送房旗號的房源普遍存在高息貸款。所謂的免費送房，實際上是原業主希望有人能夠承擔剩餘的貸款，而這些房子暫由於各種原因不能實際居住或出租，或業主方不能再負擔每月高額的貸款，急於將資產脫手。

這種「免費送的房子」可以接手嗎？不用付首付是否真的意味著撿了個大便宜？

談起買房經歷，方晴說，2019年想買房，當時朋友說xx的房子首付只需要6萬（人民幣，下同，約8373美元），就買了房，背上了沉重的房貸。

不過，等到整個交易流程走下來，方晴發現所謂的低首付都是開發商的宣傳噱頭，她表示，最終付了差不多30萬元，還找了借貸公司付了剩下的兩成首付。「2020年收樓啦，我利息年化5.97%，真的覺得是個大包袱，還扔不掉，現在還自住不了，是毛坯，要是裝修的話起碼要花10萬，租五年才能回本，感覺更虧了。」

對於為何免費送房選擇合同公證而不是直接過戶，方晴解釋稱，之前一直沒去辦房產證，1月過去交稅辦了房產證，估計2月能下來，但房產證未滿兩年，交易稅比較重。

方晴還為將來的接手者算了一筆帳，她表示自己2019年7月開始還貸款，目前剩餘46萬貸款，月供不到2500元，那邊出租也能租2000多元。如果五年後覺得合適就正式走流程買賣變更，如果不想要，那月供就當作房租即可，也不需要額外支付費用。

報導指出，而在杭州，因為遭遇重大家庭變故，現已無力償還貸款的王女士也想把房子出掉，中介也在嘗試通過免費送房這一噱頭賣房。

對於免費送房，業內人士表達了不同看法。有資深地產人士說，這個免費送房，把貸款給到接手者，可是剩餘貸款同小區在賣的房源房價 相比，價格差不多的話，並不划算。

北京金訴律師事務所主任律師王玉臣表示，這些業主是否真的低價出手，購房者還需要多方核實，有些不乏宣傳噱頭。這種交易看起來似乎比正常市場價格要低，實際上風險也會增加不少。