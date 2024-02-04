福建2億元奢豪婚宴 新娘掛上百金鐲、50禮儀小姐迎賓

新娘掛著上百個金手鐲奢華至極。（視頻截圖）

福建「葉府婚宴」近日衝上熱搜，從網傳視頻來看，這場豪門婚宴處處精雕細琢，別墅內張燈結彩，門口站著50位身穿紅衣的禮儀小姐，婚宴大廳布置更是極盡奢華，大廳上方還有一條巨大的金龍盤旋，彷彿置身古代宮殿。另一個吸睛焦點是新娘脖子上掛著的上百個龍鳳鐲。據說這場婚宴是龍鳳祥珠寶公司董事長葉國春娶媳，花費高達2.1億人民幣（約2929.3萬美元），但未獲證實。

綜合中國媒體報導，這場奢華的葉府婚宴辦在福建莆田市北高鎮埕頭村，新郎名叫葉丁峰，新娘叫陽寒英。葉家在當地是大家族，族內宗親多以珠寶黃金產業謀生。新郎的父親被傳是著名的閩商代表、龍鳳祥珠寶公司董事長葉國春。

這場婚宴辦在一棟豪華別墅裡，門口站著50位身穿紅衣、容貌身材姣好的禮儀小姐，站成兩排迎賓。別墅內的布置更像是走進了影視基地，大廳的上方有一條巨大的金龍盤旋，搭配仿古建築裝飾，彷彿置身於古代的宮殿之中。而宴會廳則掛滿了大紅燈籠，顯得熱鬧喜慶。據悉，整體布置花費了2.1億元人民幣。

豪華別墅內張燈結彩，門口站著50位身穿紅衣的禮儀小姐。她們容貌身材姣好，站成兩排，訓練有素。（視頻截圖）

婚宴大廳的布置更像是走進了影視基地。大廳的上方有一條巨大的金龍盤旋。婚慶公司精心搭建了一些仿古建築，細節之處精雕細琢，仿佛讓人置身於古代的宮殿之中。（視頻截圖）

從網路上曝光的照片中，還可以看到新郎與新娘都是身著中式喜服，像極了古代大戶人家成親。新娘脖子上還掛著上百個金手鐲，奢華至極。

新郎迎親。（視頻截圖）

新娘出場。（視頻截圖）

喜宴的菜色當然也不能馬虎。根據流傳的菜單，東星斑、帝王蟹、佛跳牆、鮑參翅肚等山珍海味都有，據悉，光是茅台就花費了150萬元人民幣（約20.9萬美元），還邀請了很多人吹拉彈唱。

這場奢華婚禮在網路上引起熱議，許多人形容，「感覺像看電視劇裡的皇上娶親」，網友感慨小說還是寫保守了，現實生活中的豪門婚宴，遠比小說中來得豪華。不過，由於前幾天才傳出貴州村民只因在家辦滿月酒宴請賓客，就被當地官員在菜肴上「撒鹽」制止，而這邊卻高調舉行豪華婚宴，讓不少網民覺得實在反差很大。