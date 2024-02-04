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上交所加強安檢 網：怕破產股民投毒?證明心虛

中國新聞組／北京4日電

中國股市跌跌不休，引來大批股民公憤，近日網傳上海證券交易所一份「加強對快遞、外賣等外來物品的安全檢查」的通知，也讓股民們看了很刺眼，怒批「這是在防破產的股民『送點料進去』？」、「以小心之心度君子之腹」、「貴所這幾天外賣出現了什麼東西要這麼緊張」、「不做虧心事不怕鬼敲門」、「怕被投毒？證明你們心虛」、「接下來要穿防彈衣、防彈車了」。

來源：YouTube

據紅星新聞報導，網傳的通知文件顯示，接上海上證數據服務有限責任公司（下稱「上證數據公司」）緊急通知，根據上海市公安局相關要求，進一步規範進技術大廈物品的管理，加強對快遞、外賣等外來物品的安全檢查。為消除各種隱患，即日起對進入上交所大樓的所有快遞物品進行安檢。

國家企業信用信息公示系統顯示，上證數據公司有兩大股東，分別是上海證券交易所（下稱「上交所」）、上交所技術有限責任公司（下稱「上交所技術公司」）。上交所技術公司自建數據中心所在地即為位於上海市浦東新區的「證券技術大廈」。

上證數據公司一位工作人員對此表示，「外賣不用過安檢，快遞要過安檢，這個我們也是接到通知，裡面的東西（指原因）不太清楚。」其他均「無法告知」。

這份通知讓已經處於水深火熱之中的中國股民相當不滿，紛紛在網上怒批，「這是把股民都當成了小人來對待？」、「只要心裡有鬼，每天都是清明節」、「上交所洋溢著樂觀向上的氛圍」、「外賣要過安檢，這也真是活久見。不知道這幾天上交所的外賣裡，出現了什麽東西」、「聽說有股民給上交所快遞了一份人類大便」、「怕破產的股民？」、「接下來要穿防彈衣、防彈車了」。

也有情緒較激動的網民留言，「必須送點料進去表達不滿」、「老美的股市跌了一天，媒體大肆報導，一片幸災樂禍，沒想到人家第二天就漲回來了，這破A股天天跌，都裝死了，不吭氣」、「團結就是力量」、「就是因為心虛才會亂搞」。

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