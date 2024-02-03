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老天「取消」決賽…谷愛凌4年連勝終結

中國新聞組／北京3日電
谷愛凌。（取材自北京青年報）
谷愛凌。（取材自北京青年報）

北京時間2月3日，國際雪聯自由式滑雪美國猛獁山站U型場地賽受天氣影響取消了決賽，依照選手預賽名次排定座次，中國自由式滑雪名將谷愛凌預賽排名第二，收穫一面銀牌。這也是谷愛凌四年多來，第一次無緣世界盃U型場地賽的金牌。不過谷愛凌說，不會因一場比賽，一塊銀牌，一個紀錄的損失受到挫敗。

據北京青年報報導，此前谷愛凌肩膀受傷，接受了保守治療，隨後又在美國亞斯本的冬季極限運動會訓練中摔傷了髖部。本屆猛獁山站世界盃，觀眾得知谷愛凌帶著兩處傷病前來參賽時大都感到意外。

受到賽前時間限制，谷愛凌沒有提前訓練和適應場地的機會，直接參加了預賽，在難度動作上有所保留，預賽排名第二順利晉級決賽。而決賽在天氣變得惡劣，最終取消。根據賽事規則，決賽名次依照預賽成績進行排名，谷愛凌獲生涯中罕見的U型場地賽銀牌。

這是谷愛凌自2019年9月以來，在長達四年多的時間裡第一次在完賽的情況下沒有取得該項目冠軍。此外谷愛凌曾在2021年3月亞斯本站世界盃預賽第一的情況下，在決賽前因傷退賽，沒有完賽。但谷愛凌依舊將她的世界盃連續奪牌紀錄提升到了12場。

賽後谷愛凌坦言，不會因一場比賽，一塊銀牌，一個紀錄的損失受到挫敗。 「自己沒有什麼需要證明了，我已經在三個項目上都曾奪得冠軍，打破過自己創造的紀錄，做出了世界首創的突破，為千百萬人帶去這項運動。」谷愛凌說。

此外她在社群媒體上表示，接下來的計畫是從賽場返回學校，繼續忙於自己的學業。

谷愛凌 世界盃 社群媒體

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