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牽手英超 貴州「村超」要找全世界一起玩

中國新聞組／北京9日電
店員在台江「村BA」主題茶飲店內擺放製作好的飲品。（新華社）
店員在台江「村BA」主題茶飲店內擺放製作好的飲品。（新華社）

貴州「村超」不僅帶火了一方經濟，還火出國門，與曾獲歐洲金球獎的英國足球名人堂、「英超金童」麥可歐文互動，還得到率領阿根廷隊奪得世界盃冠軍的新一代「球王」梅西發文點讚。貴州「村超」實現了「出圈」和「吸引全國人民一起玩」的目標，貴州省榕江縣縣長徐勃還展現更大企圖心：「下一個目標是『吸引全世界人民一起玩』」。

「村超」全稱為貴州榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽。牽手英超，是「村超」走向世界的一次重要探索。大公報報導，「學轉英超」基層足球教練培訓項目日前在榕江縣第三高級中學舉行，在英國大使館文化教育處中國區足球發展高級經理沃倫．利特的帶領下，榕江當地的44名學員接受了為期四天的培訓。

這是「學轉英超」項目首次與中國鄉村結緣，也標誌著「村超」與英超合作的正式落地。雙方計劃開展培訓課程和內容互動，並考慮籌辦社區足球友誼賽。

徐勃介紹，「村超」有一套三步走戰略：第一步，用「神祕多彩民族文化＋全民足球氛圍+新媒體運營」打造「村超」聖地名片；第二步，用「各地美食+民間足球邀請賽+『村超』風口流量共享」點燃各地全民足球氛圍，帶出「村超」超經濟；第三步，通過首屆「一帶一路」「村超」友誼賽等帶動「村超」高質量發展。

與英超的合作也屬於這一步，徐勃表示，簡單來說就是第一步，榕江人民自己跟自己玩，第二步，吸引全國人民一起來玩。「現在前兩步已經基本完成，第三步就是吸引全世界人民一起玩。

徐勃認為，如果「村超」能夠做到「吸引全世界人民一起玩」，它將作為一個國際性的體育和文化品牌，真正成為民間對外交往的橋梁，更好地講好中國故事。

遊客在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位選購銀飾。（新華社）
遊客在貴州「村超」足球賽場旁的文創攤位選購銀飾。（新華社）

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