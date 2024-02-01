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不讓馬斯克專美於前…清華完成全球首例腦機植入 癱者腦控喝水

中國新聞組／北京1日電
首例植入大腦硬膜外芯片後高位截癱患者通過無線微創腦機接口成功實現腦控抓握。（取材自光明網）
首例植入大腦硬膜外芯片後高位截癱患者通過無線微創腦機接口成功實現腦控抓握。（取材自光明網）

特斯拉電動車老闆馬斯克周一宣布旗下的植入式腦機界面技術研發公司Neuralink首次完成人類大腦設備植入手術8個小時後，清華大學官網周二發布，全球首例通過植入式硬膜外電極腦機接口輔助治療的四肢截癱病例，在行為能力康復上取得突破性進展，實現自主腦控喝水。

影音來源：YouTube

財聯社報導，該患者因車禍引起頸椎處脊髓完全性損傷，處於四肢癱瘓狀態已經14年。去年10月24日，宣武醫院院長趙國光團隊和清華大學教授洪波團隊共同完成了無線微創腦機接口NEO臨床植入試驗。試驗將兩枚硬幣大小的腦機接口處理器植入患者顱骨中，成功採集感覺運動腦區顱內神經信號。居家使用時，體外機隔著頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或者手機上，實現腦機接口通信。

手術後10天患者出院回家。經過3個月的居家康復訓練，該患者目前可以通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。此外，患者脊髓損傷臨床評分和感覺誘發電位測量情況均有改善。

清華大學強調，與馬斯克領導的Neuralink腦機介面不同，該校的無線微創植入腦機介面NEO（Neural Electronic Opportunity）把電極放在大腦硬膜外，通過長期動物試驗研製，不會破壞神經組織；採用了近場無線供電和傳輸信號，體內毋須電池，患者可以終身使用。

此外，第二宗脊髓損傷患者植入已於去年12月19日成功進行，信號接收正常，正在居家康復訓練中。

央視網引述醫療行業資深投資人柳丹的評論，稱以Neuralink為代表的全植入式腦機接口技術路徑，面臨長期安全性、臨牀手術接受度等多方面問題，商業化可能最少還需要5至10年。但以NEO為代表的半侵入式電極是信號質量與落地難度和創傷性折中的結果，將是未來首個臨牀落地的技術路徑。

無線微創植入腦機接口NEO系統及其體內機。（取材自光明網）
無線微創植入腦機接口NEO系統及其體內機。（取材自光明網）

馬斯克 特斯拉 投資

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