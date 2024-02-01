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中國男足主帥揚科維奇下課 足協擬2月談選帥

中國新聞組／北京1日電
中國男足主帥揚科維奇傳已經下課。（取材自鳳凰網）
中國男足主帥揚科維奇傳已經下課。（取材自鳳凰網）

據塞爾維亞媒體「Espreso」消息指出，中國男足主帥揚科維奇已經被解除職務，而且已經回到塞爾維亞；據悉，剛剛卸任阿曼隊主帥的伊萬科維奇，甚至曾率原廣州恒大稱霸中超及亞冠聯賽的老帥斯科拉里，都成為了國足新帥候選。

綜合鳳凰網、北京青年報報導，揚科維奇曾帶領國足出戰15場正式比賽，取得4勝4平7負的戰績。其實，在亞洲杯淘汰賽在卡達多哈如火如荼地進行之際，中國足協就已開始籌備國足換帥事宜。

中國隊以2平1負、零進球的戰績從本屆亞洲杯小組賽出局，主教練揚科維奇陷入了空前的信任危機。中國足協按合同約定，可以解除與揚科維奇的合作關係，種種跡象表明，中國足協將啟動國足換帥程序。

足協有可能於2月初召集教練委員會的專家委員們赴京，就選帥一事進行溝通，並從已收集的候選教練信息中，初步篩選出主要人選。

目前，中超山東泰山隊主帥崔康熙、浙江隊主帥喬迪、先後在伊朗隊與卡達隊執教的奎羅斯、剛剛卸任阿曼隊主帥的伊萬科維奇，甚至曾率原廣州恒大稱霸中超及亞冠聯賽的老帥斯科拉里，都成為了國足新帥候選。

伊萬科維奇的一位好友透露，「伊萬告訴我，他對執教中國隊很有想法。如果可以執教，那麽他有信心帶領中國隊在世預賽中出線。」伊萬科維奇目前的年薪報價在150萬美元左右，這個價位略高於揚科維奇團隊的身價。而結合當下中國足球大環境，中國足協不可能不計成本追求大牌外教，因此，100萬至200萬美元的價格區間是相對合理的。

伊萬科維奇對於執教中國國足很有想法，如果能執教的話，有信心帶隊世預賽出線。（取材...
伊萬科維奇對於執教中國國足很有想法，如果能執教的話，有信心帶隊世預賽出線。（取材自直播吧）

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