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首闖大滿貫決賽亞軍作收 未續寫李娜澳網傳奇 鄭欽文：我能更好

中國新聞組／北京28日電
中國女單好手鄭欽文27日奪澳洲網球公開賽亞軍。(新華社)
中國女單好手鄭欽文27日奪澳洲網球公開賽亞軍。(新華社)

中國女單好手鄭欽文生涯首度闖進大滿貫決賽，27日在澳洲網球公開賽遭到白俄羅斯名獎莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）橫掃出局，以亞軍作收。但下周世界排名將再次躍進。鄭欽文努力想續寫李娜10年前澳網封后傳奇，可惜未能如願，「我可以打得更好，但我沒有辦到。」

綜合媒體報導，2014年，李娜在墨爾本贏得個人第二座大滿貫冠軍，當年只11歲的鄭欽文，在江漢二橋體育訓練基地，與一眾小將在電視機前見證李娜登頂，成了兩人第一張「合照」。當時的她說：「我也想像李娜一樣拿大滿貫冠軍。」十年過後，鄭欽文複製「大師姐」的舊路，殺入澳網的女單決賽，雖然帳面上是3：6、2：6敗給莎芭蓮卡，但比賽過程也有不少亮點。

鄭欽文和李娜都來自湖北，她2002年出生在十堰，李娜老家在武漢，兩人也算是同鄕。就在爭冠前一天，鄭欽文意外的在墨爾本和李娜碰面，李娜鼓勵鄭欽文：「不要想太多，只要努力去做。」

鄭欽文6歲開始學打網球，小時候因為常生病，曾是田徑選手的爸親鄭建坪便帶著她運動，打過桌球、羽球和籃球，直到2008年，鄭欽文到北京看了奧運，開始對網球著迷，也展露出天份。

2014年，鄭欽文師承幫助李娜拿下過澳網冠軍的教練Carlos Rodriguez，李娜不只是她的偶像，也成了「師姐」。只不過，身高178公分的師妹，比172公分的師姐還高，發球時速最快186公里也比師姐還猛。

中國女單好手鄭欽文27日奪澳洲網球公開賽亞軍。(路透)
中國女單好手鄭欽文27日奪澳洲網球公開賽亞軍。(路透)

澳網女單爭冠失利，鄭欽文賽後說：「這是我第一次進入大滿貫女單決賽，有點可惜，但是非常寶貴的經驗，現在感覺心情複雜，我覺得自己打得更好，但我沒有辦到。」

鄭欽文也感謝所有球迷的到場加油，以及團隊的付出讓自己能走到這裡，「我很享受在澳網打球的感覺，相信這項賽事會越來越好。」

11歲的鄭欽文（紫色衣服）與武漢隊隊友觀看李娜贏得澳網決賽。(取材自長江日報)
11歲的鄭欽文（紫色衣服）與武漢隊隊友觀看李娜贏得澳網決賽。(取材自長江日報)

澳網 白俄羅斯 澳洲網球公開賽

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