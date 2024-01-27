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昆明動物園「猴子虐貓」惹公憤 園方：近期將移出

中國新聞組／北京27電
網民流傳視頻顯示，昆明動物園猴隻不時對貓作出踩踏、扯貓尾等動作。（視頻截圖）
網民流傳視頻顯示，昆明動物園猴隻不時對貓作出踩踏、扯貓尾等動作。（視頻截圖）

雲南昆明動物園「猴子虐貓」的視頻衝上熱搜前兩名，引發網友討論。視頻中，猴子抓住貓的尾巴交配，貓發出淒厲的慘叫聲，視頻發布者表示，「貓生活在這樣的環境中很痛苦，希望動物園能解救小貓」。昆明動物園回應指將結束共棲模式，近期計畫將貓移出猴山，並給貓體檢。

來源：YouTube

綜合媒體報導，昆明動物園稱「猴貓共處」源起2013年5月，當時動物園猴山老鼠成群，不少熱心市民為猴山滅鼠支招。昆明動物園在窮盡物理滅鼠措施卻未能取得滿意效果情況下，開始嘗試將昆明動物園收容的流浪貓放入猴山進行生物防治滅鼠，之後猴山上的老鼠數量明顯減少，猴群與貓一直和睦相處。個別獼猴還有為貓理毛髮、抓虱子的共處行為，有的貓生活條件得到改善後，還在猴山上繁衍了後代，後代也從小和猴群能和諧共處。

該說明發出後，仍有不少網友存疑，並在社交媒體發布了貓與猴子共處的相關視頻及照片。中國小動物保護協會25日發布視頻稱，聯系當地志願者查看目前有兩隻貓生活在猴山中。

26日，昆明動物園再通報猴群與貓共棲狀況稱，昆明動物園近日邀請動物學專家現場研判，觀察到貓咪身體健康，且猴山已基本無鼠跡。為回應社會各界愛心人士關切，計畫近期將貓移出猴山，隨後將對貓進行全面體檢，確保貓身體健康再妥善安置和飼養。網友酸，「兩隻貓放出來有什麽好計畫的？」

來源：YouTube

昆明動物園稱猴貓「融洽相處」10年「未發生互相傷害現象」。然而，春城晚報2017年卻曾報導，「為了消滅老鼠，管理人員想了許多辦法，最後就是找了兩隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟然殺死了這兩隻野貓。後來，管理人員幹脆一次放進七隻野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了」。據悉，目前猴山內僅有兩隻貓。

昆明動物園讓猴貓共處，引發「猴子虐貓」質疑。（視頻截圖）
昆明動物園讓猴貓共處，引發「猴子虐貓」質疑。（視頻截圖）

北京生物多樣性保護研究中心研究員郭耕表示，將猴與貓關一起是反自然的行為。首先，靈長目動物與食肉目動物關一起，有危險，會毆鬥；其次，野生動物與馴化動物放一起，打破種間隔離，易染病；第三，從科學角度看，猴與貓易處於情緒緊張的敵對狀態。

昆明動物園近年不時發生動保爭議事件，在該園出生的小象莫莉，2018年僅兩歲時被以「調整種群血緣」名義，租借到河南沁陽天鵝湖公園，後被輾轉河南多個動物園被迫表演吹口琴、「金雞獨立」等雜技。在動保人士和網友聲援下，莫莉被送回昆明動物園。2007年，還曾發生6歲小童與老虎合影時，當場被咬死的意外。

昆明動物園「猴子虐貓」引發廣泛關注。（視頻截圖）
昆明動物園「猴子虐貓」引發廣泛關注。（視頻截圖）
昆明動物園猴山內目前還有2隻貓。中國小動物保護協會影片截圖
昆明動物園猴山內目前還有2隻貓。中國小動物保護協會影片截圖

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