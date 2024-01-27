我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華人超市頻遭竊每月損失數萬 警免費檢查安防盲點

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

又是唐山…副派出所長10秒捅人數十刀 行凶後自首

中國新聞組／北京27日電
唐山市玉田縣一輛紅色越野車旁，一男子從口袋掏出一把疑似刀具捅向另一男子。影片聲音顯示，捅人男子為玉田鎮派出所副所長王某。（取材自赤焰新聞）
唐山市玉田縣一輛紅色越野車旁，一男子從口袋掏出一把疑似刀具捅向另一男子。影片聲音顯示，捅人男子為玉田鎮派出所副所長王某。（取材自赤焰新聞）

2022年燒烤店打人事件鬧得沸沸揚揚後，唐山又傳重大社會案件。26日網傳一條短片，顯示兩名男子在一輛紅色越野車旁爭執，其中一人從口袋掏出一把疑似刀具刺向對方。根據短片中聲音，捅人男子為河北唐山市玉田縣玉田鎮派出所副所長王某。

來源：YouTube

據網路媒體「赤焰新聞」報導，被刺傷者姓武，是當地一間洗車店經營者。畫面中，王某持刀刺向武某，10多秒內連刺數十次。當地知情人證實，事發於23日，武某事後被送往玉田縣中醫醫院急救。

唐山警方昨晚通報，武某因車輛被擦撞後與對方乘車人員衝突，玉田鎮派出所副所長王某負責調解處置，武某因對調解結果不滿，多次在網上反映事件。23日上午，王某、武某在一建築工地附近溝通時口角，王某持刀刺傷武某，後投案自首，已被刑事拘留。武某經搶救無生命危險。

據知情人透露，案發原因疑涉及武某近日一起交通事故責任糾紛的調解。「他們(武某)在舒暢華府(小區附近)，讓車時(有人)把他的車給撞了，然後把手機也給摔了，所以他們到派出所解決這事兒去了。這派出所(工作人員)要和解，姓武的不願意，所以發生衝突了。」

1月26日，從知情人處獲悉，當地警方已介入此事。玉田縣玉田鎮派出所以「不清楚」為由，未予正面回應；玉田縣公安局刑事偵查大隊則表示不清楚案件進展；唐山市公安局刑偵支隊回應稱需要請示之後才能回答。

據了解，2022年6月，河北唐山燒烤店騷擾並毆打女性事件引發全中國轟動，唐山的黑惡勢力和保護傘問題也獲得舉國關注，此次事件也引起網民關注。網民說，「唐山市公安局則表示要請示之後才能回答？瘋了？」「派出所副所長，知法犯法，罪加一等！」

據新京報報導，1月21日，廊坊市廣陽區人民法院代院長王沛恆作出工作報告，提到，2023年常態化掃黑除惡，全面宣導、認真實施「反組織犯罪法」，審結涉惡案件3件8人。對「唐山燒烤店打人案」保護傘、唐山市公安局原黨委委員、路北分局原局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣70萬元（約9.87萬美元）。

網傳視頻顯示，在一輛紅色越野車旁，玉田鎮派出所副所長王某與武某發生爭執後，從口袋...
網傳視頻顯示，在一輛紅色越野車旁，玉田鎮派出所副所長王某與武某發生爭執後，從口袋掏出一把刀刺向武某數十次。（取材自赤焰新聞）

華府

上一則

紅海危機 中國施壓伊朗約束葉門叛軍「青年運動」襲擊商船

下一則

中法建交60週年 馬克宏告訴習近平：法中更需要攜手前行

延伸閱讀

醫師抓包 布萊德彼特疑似拉皮回春 影片轟動網路

醫師抓包 布萊德彼特疑似拉皮回春 影片轟動網路
日經：習近平左右手權力洗牌 蔡奇超越李強

日經：習近平左右手權力洗牌 蔡奇超越李強
歐巴馬25歲長女成新銳導演 編導短片日舞首映

歐巴馬25歲長女成新銳導演 編導短片日舞首映
唐山燒烤店騷擾暴打4女 黑道「保護傘」公安局長判囚12年

唐山燒烤店騷擾暴打4女 黑道「保護傘」公安局長判囚12年

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著