又是唐山…副派出所長10秒捅人數十刀 行凶後自首

唐山市玉田縣一輛紅色越野車旁，一男子從口袋掏出一把疑似刀具捅向另一男子。影片聲音顯示，捅人男子為玉田鎮派出所副所長王某。（取材自赤焰新聞）

2022年燒烤店打人事件鬧得沸沸揚揚後，唐山又傳重大社會案件。26日網傳一條短片，顯示兩名男子在一輛紅色越野車旁爭執，其中一人從口袋掏出一把疑似刀具刺向對方。根據短片中聲音，捅人男子為河北唐山市玉田縣玉田鎮派出所副所長王某。

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據網路媒體「赤焰新聞」報導，被刺傷者姓武，是當地一間洗車店經營者。畫面中，王某持刀刺向武某，10多秒內連刺數十次。當地知情人證實，事發於23日，武某事後被送往玉田縣中醫醫院急救。

唐山警方昨晚通報，武某因車輛被擦撞後與對方乘車人員衝突，玉田鎮派出所副所長王某負責調解處置，武某因對調解結果不滿，多次在網上反映事件。23日上午，王某、武某在一建築工地附近溝通時口角，王某持刀刺傷武某，後投案自首，已被刑事拘留。武某經搶救無生命危險。

據知情人透露，案發原因疑涉及武某近日一起交通事故責任糾紛的調解。「他們(武某)在舒暢華府 (小區附近)，讓車時(有人)把他的車給撞了，然後把手機也給摔了，所以他們到派出所解決這事兒去了。這派出所(工作人員)要和解，姓武的不願意，所以發生衝突了。」

1月26日，從知情人處獲悉，當地警方已介入此事。玉田縣玉田鎮派出所以「不清楚」為由，未予正面回應；玉田縣公安局刑事偵查大隊則表示不清楚案件進展；唐山市公安局刑偵支隊回應稱需要請示之後才能回答。

據了解，2022年6月，河北唐山燒烤店騷擾並毆打女性事件引發全中國轟動，唐山的黑惡勢力和保護傘問題也獲得舉國關注，此次事件也引起網民關注。網民說，「唐山市公安局則表示要請示之後才能回答？瘋了？」「派出所副所長，知法犯法，罪加一等！」