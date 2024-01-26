迪奧風波後…中國奪回馬面裙話語權 成漢服市場C位

被迪奧「撞款」一年後，中國人正在奪回馬面裙的話語權。（取材自觀察者網）

國際時尚品牌迪奧(DIOR)一年多前發布一款與中國傳統服飾「馬面裙」極其相似的中長半身裙，卻聲稱是採用標誌性DIOR廓形的全新時尚單品，引發中國輿論指控抄襲。老祖宗傳下來的東西，話語權卻不在中國人自己手裡的「痛」，如今反而促使國產馬面裙迅速崛起，不僅產業鏈上下游被盤活，還成為年輕人青睞的日常衣著，馬面裙這朵「浪」已激起漢服這片「海」無限浪花。

觀察者網報導，2022年7月，迪奧發布了一款售價2.9萬元人民幣（約4084美元）的中長半身裙。有中國網友發現這款裙子與中國傳統服飾「馬面裙」幾乎一模一樣，很快引發市場爭議。

「迪奧馬面裙風波」讓國產馬面裙迅速崛起，相比國際大牌近3萬人民幣的售價，中國消費者現在用1%的錢就可以買到馬面裙，產業鏈上下游也被盤活。

（取材自央視新聞）

報導指出，2020年創立的漢服品牌「織造司」，以其馬面裙產品破圈。織造司聯合創始人謝凌龍回憶，馬面裙的迅速升溫發生在2022年下半年到2023年之間。謝凌龍表示，以前的漢服商品很多都是3件套、4件套、5件套，裙子特別長，穿起來麻煩。但馬面裙的魅力之一就是穿起來很簡單、很百搭，可以穿著上班。

「消費市場的人群結構正在發生變化，95後、00後已經成為我們今天消費市場不容忽視的一個絕對主力。」淘寶服飾總經理看山認為，新一代年輕人「有更大的意願去用穿著表達自己身為中國人的群體身分。」還有一個變化是：一些明星開始主動帶「國貨」了。「每一次明星穿著漢服，都會推進漢服群體的進一步破圈放大。」

不少人認為，這是一個天時、地利、人和兼備的過程。在漢服愛好者宋蕊（化名）看來，「迪奧馬面裙抄襲事件也擴大了馬面裙的知名度」。

從公開數據來看，無論是銷量還是熱度，馬面裙都是當前漢服市場當之無愧的C位。2023年天貓雙11，淘寶賣出超73萬條馬面裙，可鋪滿105個足球 場，當選「2023淘寶年度十大商品」；拼多多 數據顯示，2023年以來，馬面裙成為95後、00後最青睞的爆款產品，多個熱銷單品的銷售額均達到百萬元。