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紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

中國新聞組／北京報導
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

微博有30.6萬粉絲的四川書畫博主鍾大椿稱，自己原創的四幅書畫作品，被吉林畫家、國家一級美術師石桂艷抄襲，並對外出售。

上游新聞報導，鍾大椿表示：「今年1月5日我接到粉絲的爆料，說我的四幅畫被石畫家（石桂艷）抄襲了。同行之間借鑒一下本無可厚非，但她畫面照搬，題跋文本照搬，字體照搬，甚至紙張比例都照搬——除了落款名字沒照搬其他的都照搬了，還說是自己的作品，堂而皇之拿去賣。我這種畫不是純以技法取勝，而是勝在立意，所以氣憤之下我發了微博。」

鍾大椿出示了某文玩拍賣平台上那「高度相似」的四幅畫：第一幅是一個胖子打量永樂通寶的銅錢；第二幅是一個蟾蜍拿著永樂通寶的銅錢；第三幅是鐘馗梳理一團毛線；第四幅是老人趴在白菜上睡覺。

石桂艷也對這四幅書畫作品進行了推介，比如鐘馗梳理一團毛線的畫，她介紹：「這是最近才完成的作品，畫了一團毛線，題款是江湖萬緒錯亂，浮生一團毛線。與其糾結擰巴，不如一揮利劍。這個是按照仿宋體寫的，但有的地方寫得亂一點，加一點藝術的感覺，也是我現在的心情。」

鍾大椿舉報自己的畫作被人抄襲。(取材自上游新聞)
鍾大椿舉報自己的畫作被人抄襲。(取材自上游新聞)

鍾大椿微博發出舉報之後，引發網友熱議，有網友表示：「李逵李鬼一眼能看出。」也有網友在評論區曬出了在相關拍賣平台投訴石桂艷涉嫌抄襲的截圖。

鍾大椿舉報四幅書畫作品被抄襲後，石桂艷曾通過微博回應：「他（鍾大椿）侵犯了我的肖像權和隱私權，還引導粉絲網暴了，希望微博官方嚴肅處理」「我是國家認證的畫家，他不是」，但石桂艷並未直接回應畫作是否涉嫌抄襲。

1月25日，石桂艷已經刪除了微博。不過有微博網民轉發了石桂艷此前在微博回應視頻，視頻中石桂艷稱其行為只是臨摹，原因是：「粉絲讓我幫忙臨了四幅，小的。我已經進行了二次創作，把眼睛畫高，一只畫到額頭上。」鍾大椿透露目前石桂艷未與他進行溝通、和解。

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