C羅對中國粉絲好親切… 「討厭鬼」這舉動讓南韓網民破防

C羅因傷在中國的友誼賽掛免戰牌。(路透)

足球巨星C羅 雖然因傷無法出席在中國的友誼賽，但他在中國所到之處仍然是受到球迷歡迎，C羅也展現親民的一面：吃完中國菜豎起大拇指、為粉絲簽名…。看到這樣盛大的排場，南韓 媒體OSEN23日以這樣的標題報導稱，「在韓國被討厭的C羅，在中國受到了國賓級別的待遇」。

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環球網報導，OSEN首先介紹C羅在中國的行程。21日下午，C羅和他的球隊抵達深圳寶安國際機場，有千名中國球迷為迎接他湧向了深圳寶安機場。22日，C羅出席了晚宴。C羅還親切地給一位身穿他的7號球衣的小球迷簽名，這位球迷的母親激動地表示，「夢想實現了」。

OSEN回顧稱，在2019年，義甲豪門尤文圖斯與南韓K聯賽明星隊在首爾舉行友誼賽時，當時在中國打滿全場的C羅，到南韓卻一分鐘沒上場。

當時，購買了昂貴門票的球迷們高喊著梅西 的名字並對C羅發出噓聲，憤怒的球迷還對主辦方發起了集體訴訟。南韓媒體Money Today提到，C羅不僅沒有上場，賽後也沒有出現在採訪區，還取消了簽名會。

尤文圖斯主帥薩里稱，本來打算讓C羅上場，但由於他的肌肉狀態不佳，臨時決定不讓他上場。不過，南韓媒體卻發現，C羅剛回國就曬出視頻，秀出自己在跑步機上的矯健身姿。

OSEN稱，從這件事起，C羅在南韓被評為「討厭鬼」，他的名字在南韓也成為了一個禁忌詞。

C羅召開新聞發布會對於比賽延期道歉，更讓韓媒和韓國網友們集體「破防」。據中新網報導，有韓媒評論道：「C羅在中國態度完全不同，在韓國他沒有道歉就離開了。」也有韓國網友評論道，「想想C羅在韓國的行為吧，韓國不要再報導他了，不會傷到韓國人的自尊心嗎？」