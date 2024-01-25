我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

C羅對中國粉絲好親切… 「討厭鬼」這舉動讓南韓網民破防

中國新聞組／北京25日電
C羅因傷在中國的友誼賽掛免戰牌。(路透)
C羅因傷在中國的友誼賽掛免戰牌。(路透)

足球巨星C羅雖然因傷無法出席在中國的友誼賽，但他在中國所到之處仍然是受到球迷歡迎，C羅也展現親民的一面：吃完中國菜豎起大拇指、為粉絲簽名…。看到這樣盛大的排場，南韓媒體OSEN23日以這樣的標題報導稱，「在韓國被討厭的C羅，在中國受到了國賓級別的待遇」。

來源：YouTube

環球網報導，OSEN首先介紹C羅在中國的行程。21日下午，C羅和他的球隊抵達深圳寶安國際機場，有千名中國球迷為迎接他湧向了深圳寶安機場。22日，C羅出席了晚宴。C羅還親切地給一位身穿他的7號球衣的小球迷簽名，這位球迷的母親激動地表示，「夢想實現了」。

OSEN回顧稱，在2019年，義甲豪門尤文圖斯與南韓K聯賽明星隊在首爾舉行友誼賽時，當時在中國打滿全場的C羅，到南韓卻一分鐘沒上場。

當時，購買了昂貴門票的球迷們高喊著梅西的名字並對C羅發出噓聲，憤怒的球迷還對主辦方發起了集體訴訟。南韓媒體Money Today提到，C羅不僅沒有上場，賽後也沒有出現在採訪區，還取消了簽名會。

尤文圖斯主帥薩里稱，本來打算讓C羅上場，但由於他的肌肉狀態不佳，臨時決定不讓他上場。不過，南韓媒體卻發現，C羅剛回國就曬出視頻，秀出自己在跑步機上的矯健身姿。

OSEN稱，從這件事起，C羅在南韓被評為「討厭鬼」，他的名字在南韓也成為了一個禁忌詞。

C羅召開新聞發布會對於比賽延期道歉，更讓韓媒和韓國網友們集體「破防」。據中新網報導，有韓媒評論道：「C羅在中國態度完全不同，在韓國他沒有道歉就離開了。」也有韓國網友評論道，「想想C羅在韓國的行為吧，韓國不要再報導他了，不會傷到韓國人的自尊心嗎？」

C羅21日抵達中國深圳，在巴士上對球迷揮手。(歐新社)
C羅21日抵達中國深圳，在巴士上對球迷揮手。(歐新社)

C羅 南韓 梅西

上一則

官方急振經濟 人行突降準放錢1兆、股市祭限空令

延伸閱讀

又挑釁 北韓射新巡弋飛彈 推測可攜核彈頭

又挑釁 北韓射新巡弋飛彈 推測可攜核彈頭
中電池攻歐盟 四年市占衝50% 南韓示警：過度依賴中國

中電池攻歐盟 四年市占衝50% 南韓示警：過度依賴中國
龍年迎春年節展 攤位介紹：韓國第一環境家電COWAY 現場特價

龍年迎春年節展 攤位介紹：韓國第一環境家電COWAY 現場特價
龍年迎春年節展 攤位介紹：韓國護膚化妝品 特賣

龍年迎春年節展 攤位介紹：韓國護膚化妝品 特賣

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討