C羅說中國是「第二故鄉」 但這2項安排卻讓他很受傷

C羅21日抵達中國深圳。(歐新社)

足壇巨星C羅 與其效力的利雅得勝利隊原定24日和28日在深圳分別對陣上海申花和浙江隊，卻在賽前一天取消，主辦方稱是C羅因身體原因無法出場。不過據報導，C羅不踢了原因有兩個，一是主辦方明知C羅受傷卻仍繼續宣傳甚至勸C羅勉強上場，二是C羅參與的晚宴充斥著商業利益的網紅直播，讓C羅很生氣。媒體人更批主辦方欺騙了球迷，讓C羅中國行成了一場鬧劇。

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據中國新聞周刊報導，C羅本次來華參賽的消息是2023年12月17日敲定。1月21日利雅得勝利隊包機抵達深圳，主辦方負責人仍稱「C羅的確是在例行訓練中有一些傷痛，但我們認為這是職業球員習以為常的一件事情。」「C羅會參與這次利雅得勝利中國行的所有賽事。」1月23日下午C羅因傷無緣中國熱身賽消息突傳開， 主辦方直到晚間20時30分才宣布。

一位接近長信傳媒的知情人士表示，C羅受傷是公開信息，最早在1月19日左右披露。當時就有部分球迷質疑，C羅能否在隨後的中國行比賽中出場。主辦方出於賽事票房、口碑，甚至是與C羅出場有關的「商業協議」等多方因素考慮，對外宣稱C羅能上場比賽，最終造成前後說法不一，危機公關失控。

雖然在發布會上C羅表示自己這是第八次到訪中國，甚至稱中國是自己的「第二故鄉」，但是在短短幾天中，仍然發生了不少令C羅不快的事情。

首先是由C羅受傷導致的出場問題。知情人介紹稱，C羅的傷病雖然是偶發事件，但不是隱私信息，而且已經既成事實。主辦方在知情的情況仍然不遺餘力地「努力做工作」，甚至在某個見面場合勸說C羅「要為了球迷上場比賽」，這讓C羅頗為不滿。

此外，因為「C羅敬酒」而登上熱搜的那場晚宴，同樣令C羅感到不適。在C羅看來，這個充滿了商務禮儀的場合，卻被主辦方出售了大量「席位」，購買者多為網紅。網紅們花費了入場費後，利用直播等方式獲取利益。在整個晚宴中，C羅被簽名、合影、直播搞得不勝其煩。