C羅說中國是「第二故鄉」 但這2項安排卻讓他很受傷
足壇巨星C羅與其效力的利雅得勝利隊原定24日和28日在深圳分別對陣上海申花和浙江隊，卻在賽前一天取消，主辦方稱是C羅因身體原因無法出場。不過據報導，C羅不踢了原因有兩個，一是主辦方明知C羅受傷卻仍繼續宣傳甚至勸C羅勉強上場，二是C羅參與的晚宴充斥著商業利益的網紅直播，讓C羅很生氣。媒體人更批主辦方欺騙了球迷，讓C羅中國行成了一場鬧劇。
來源：YouTube
據中國新聞周刊報導，C羅本次來華參賽的消息是2023年12月17日敲定。1月21日利雅得勝利隊包機抵達深圳，主辦方負責人仍稱「C羅的確是在例行訓練中有一些傷痛，但我們認為這是職業球員習以為常的一件事情。」「C羅會參與這次利雅得勝利中國行的所有賽事。」1月23日下午C羅因傷無緣中國熱身賽消息突傳開， 主辦方直到晚間20時30分才宣布。
一位接近長信傳媒的知情人士表示，C羅受傷是公開信息，最早在1月19日左右披露。當時就有部分球迷質疑，C羅能否在隨後的中國行比賽中出場。主辦方出於賽事票房、口碑，甚至是與C羅出場有關的「商業協議」等多方因素考慮，對外宣稱C羅能上場比賽，最終造成前後說法不一，危機公關失控。
雖然在發布會上C羅表示自己這是第八次到訪中國，甚至稱中國是自己的「第二故鄉」，但是在短短幾天中，仍然發生了不少令C羅不快的事情。
首先是由C羅受傷導致的出場問題。知情人介紹稱，C羅的傷病雖然是偶發事件，但不是隱私信息，而且已經既成事實。主辦方在知情的情況仍然不遺餘力地「努力做工作」，甚至在某個見面場合勸說C羅「要為了球迷上場比賽」，這讓C羅頗為不滿。
此外，因為「C羅敬酒」而登上熱搜的那場晚宴，同樣令C羅感到不適。在C羅看來，這個充滿了商務禮儀的場合，卻被主辦方出售了大量「席位」，購買者多為網紅。網紅們花費了入場費後，利用直播等方式獲取利益。在整個晚宴中，C羅被簽名、合影、直播搞得不勝其煩。
媒體人潘偉力也對此發表文章指責利雅得勝利中國行的主辦方，認為其處理不當註定會遭受恥辱。潘偉力表示，主辦方在面對C羅傷情時選擇隱瞞事實，並公開宣稱C羅將參賽，最終導致球迷和觀眾受到了更大的傷害。主辦方的不誠實和欺騙行為將難以彌補中國形象和球迷因此而受到的傷害。
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