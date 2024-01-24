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中客還原直播衝突現場：英鋼琴家彈辱華曲、叫我日本人

中國新聞組／北京24日電
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（取材自Raddit）
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（取材自Raddit）

日前在倫敦車站與英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)發生衝突， 當中一名女當事人博主劉夢穎拍攝影片「還原事情經過」，表示卡瓦納一開始就表現種族歧視的態度，還彈了帶有歧視意味的迷因曲辱華；不過有網友在看了她的說明後，認為應該是文化差異造成雙方的認知不同。

來源：YouTube

綜合媒體報導，劉夢穎表示，當時他們幫內地公益平台拍影片等著用鋼琴，不知道卡瓦納在直播錄影；幾首歌結束禮貌詢問他何時結束，才發現他是Youtube有200萬人追蹤的鋼琴家，現場正在直播。劉夢穎稱，因為他們拍攝的影片是屬於保密的，才要求鋼琴家不要公開。

劉夢穎還說，卡瓦納在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的迷因歌曲「Ching Cheng Hanji」（改編自京劇「鍘美案」），甚至突然問其中一名的女生，「可以跳舞嗎？」在被拒絕後更稱英國女性比較好，「試圖挑起對立」。她強調：「不是網上傳的說我們主動闖進他的鏡頭，而是他先來招惹我們。」

劉夢穎批評，卡瓦納一直說五星旗是「Communist Flag」，強調英國是自由的國家，「我們又不是在共產中國」。卡瓦納還引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

至於男子怒斥卡瓦納觸碰同行另一女性的片段，劉夢穎指出，因為卡瓦納想搶五星旗，「在外面我們作為中國兒女，國旗要好好保管，用行動保護我們的國旗」。

有網友指出，兩方會產生火藥味，部分原因可能是語言及文化差異：一開始過去交涉的女子，要求鋼琴家不要拍到他們時，用了「not allowed(「不准」)」，這在西方自由世界的人聽起來覺得很嚴重；另外，在雙方氣氛緊張時，另一名女子說「Don't shoot him」，鋼琴家事後在影片裡說，懷疑對方是不是有攜帶槍械，不過許多網友指出，中國女子可能是想表達「不要拍他」，但她只知道「shoot」有「拍攝」的意思，卻不曉得正確的英文表達方式。

有不少網民表示，到了另一個國家，要求當地人遵守別國的法律是荒謬至極，讚揚卡瓦納「感謝你為基本人權所做的反擊」。不過也有不少網民在聽完劉夢穎解釋後，批評該鋼琴家「明顯是歧視和挑釁」，不論是指著中國國旗罵「communist flag」，又或者是彈奏歧視歌曲「Ching Cheng Hanji」，都是不能接受的。

種族歧視 五星旗 京劇

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