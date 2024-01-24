中客在倫敦槓網紅鋼琴家 誰有理？超400萬人熱議成超級話題

卡瓦納在演奏時，中客出現在後方。（視頻截圖）

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站直播即興鋼琴演奏，遭幾名中國人以「不想被拍到」為由要求刪除影片，並怒斥他是種族主義 者，揚言提告，甚至因此遭英國警察制止直播。影片短短三天已超過400萬人觀看，成為國際熱話題。

英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈。(取材自X平台 / Byron Wan)

來源:Dr K Boogie Woogie

卡瓦納是訂閱者超過200萬的網紅音樂家，經常在街頭表演，19日卡瓦納在車站演奏時，不遠處站著一群中國人，其中一名女子趨前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，表示他們不希望在影片裡出現。

中國遊客要求卡瓦納刪除影片。（視頻截圖）

卡瓦納表示自己在公眾場合應有拍攝自由，若不想入鏡走開就好；此時這群中國人圍過來，其中一名中國男子說，他們對保護自己的聲音及面貌十分敏感，稱卡瓦納侵犯肖像權，他可以訴諸法律。

卡瓦納回答「英國是自由的國家」，並回問「你是中國人嗎？」其中一名女子稱自己也是英國人，卡瓦納指著她手上的旗子說，「妳手上拿的是共產黨 旗幟，讓我看看」，男子此時突然高聲怒斥「不要碰她」。

卡瓦納被男子聲量嚇退，一名女子在旁直說：「Don't shoot him」，卡瓦納回應這裡不是共產主義中國，男子回嗆，「這是種族歧視 ，我要報警。」中國遊客還表示，卡瓦納應該「多讀書」，因為這面旗幟（五星旗）並非共產黨的旗幟。

雙方爭執升級，兩名警員趕到現場。男警跟中客解釋狀況，女警把卡瓦納拉到一邊要求關掉攝影機，又稱他正「對著他們大喊共產分子言論」。卡瓦納拒絕，強調他說的是「揮舞共產黨旗幟」。女警隨後警告卡瓦納，「這不是要登上你的頻道，這是我在跟你講話」。

卡瓦納22日晚間作客TalkTV談到此事時表示，「我們是在倫敦城，而我遇到一幫中國人跟我說我不能做什麼，我覺得夠了」。卡瓦納抱怨，「那傢伙用了『r』字，一旦說了『你是種族主義分子』，英國警察就軟化了，太荒唐了」。

倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

至於引發爭議的車站鋼琴目前已禁止民眾彈奏，卡瓦納在社群媒體說，他的朋友到聖潘克拉斯車站，發現鋼琴已被護欄圍起來，還有兩名守衛看管。

卡瓦納表示，這架鋼琴其實是英國流行音樂巨星艾爾頓強(Elton John)所捐贈，已有英國媒體試圖連繫艾爾頓強，徵詢他對此事的意見。

影片上傳3天後吸引超過400萬人次觀看，成為熱門話題；社媒評論區有人寫道，「不願進入畫面遠離鏡頭就是了」、「不可思議。在中國，每天被拍1000次。但到一個自由國度作客，卻不願被拍到。」