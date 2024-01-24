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可甜可帥「王心凌男孩」 當四川鎮長 大跳「愛你」暴紅

中國新聞組／北京24日電
四川一鎮長跳「愛你」影片在網路上瘋傳。(取材自封面新聞)
四川一鎮長跳「愛你」影片在網路上瘋傳。(取材自封面新聞)

一則「四川一鎮長跳『愛你』」的影片22日在網路上瘋傳，引發關注，網友紛紛留言按讚，「王心凌男孩當鎮長啦，可甜可鹽可帥」、「穿得板板正正，跳得可可愛愛」。視頻主角，四川樂山峨邊彝族自治縣新林鎮鎮長韓平23日說，他從來沒想到自己會「火」，「這段視頻是我們為參加工會活動，進行的一次彩排，歌是我自己選的，舞是對照著網上剛學的。」

來源：YouTube

封面新聞報導，影片是新林鎮的居民上傳到網路上的，標題為「鎮長上才藝」，並關聯了「王心凌男孩」、「鎮裡鎮氣」、「鄉鎮幹部的一天」等話題。

影片裡，韓平穿黑色西裝、打領帶，和同事們一起跟著音樂「愛你」的節奏跳舞。

舞蹈中，韓平一直露出開心的笑容，不時舞出可愛的動作，被網友評價為：「穿得板板正正，跳得可可愛愛」。

同時，也有不少網友詢問，「哪個鎮的？建議上大分」，紛紛為韓平的真誠不做作點贊。

據報導，面對走紅，韓平感到有點意外。1988年出生的他，是個名副其實的「王心凌男孩」。

「大學的時候就喜歡聽王心凌的歌」，韓平說，接到工會活動通知時，他便堅定地選擇了「愛你」，「同事們都沒有異議，很快就確定了。」

對此，韓平稱，自己雖然是「王心凌男孩」，但並沒有學過舞蹈，「歌是自己選的，但舞是才學的，在網絡上找視頻學的。」

有細心的網友留言稱，韓平的舞跳得比影片中的女生還好，「一看就是總跳的」。

報導指出，面對網友們的愛，韓平發出邀請，歡迎大家關注峨邊，關注新林鎮，愛上彝鄉。

據報導，峨邊因地處「峨山（峨眉山）之麓、峨水（大渡河）之濱」得名，彝語稱「佳支依達」，意為「絲綢之河」。

峨邊是彝族美神「甘嫫阿妞」故里，黑竹溝風景名勝地被譽為「世界迷都」，有AAAA級景區1個、AAA級景區1個、AA級景區3個、旅遊資源51處，是樂山「大峨眉」、「小涼山」旅遊圈的重要節點。

王心凌 名勝

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