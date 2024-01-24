國足亞洲盃淘汰無緣16強 網酸：證明中國永不稱霸
亞洲盃B組最後一輪小組賽中，敘利亞最終1：0贏印度隊，這一粒進球，也徹底標誌著國足被淘汰出局，無緣晉級16強。這是國足自2011年以來，13年來第一次無緣16強，連淘汰賽都無法挑戰。
央視網報導，2023卡達亞洲盃小組賽中，A組中國2平1負積2分，進0球失1球，位列小組第三，無緣以成績最好的4個小組第3晉級，徹底告別本屆亞洲盃。
山東英超評論員念洲指出，在下半場第76分鐘，敘利亞進球1-0領先，意味著最終比分肯定不會是0-0。這樣一來，已經有4個小組第三（B組、D組、E組、F組）確定排名在國足之上，國足也就確定小組出局，無緣亞洲盃16強。
國足小組賽2平1負，積2分排名小組第三，淨勝球-1，進球數為0，創隊史最差紀錄，
評論員列出多項國足數據，顯示國足創造多項紀錄。第一，國足自2011年以來第一次未能進入淘汰賽，13年紀錄誕生。第二，這是國足史上第4次亞洲盃小組出局，之前三次是1980年、2007年和2011年。
第三，這是國足史上第一次在亞洲盃小組賽0勝。第四，國足史上首次在亞洲盃小組賽0進球。第五，小組賽0勝0球，創造了國足參加亞洲盃以來的歷史最差戰績。第六，這還是國足史上第一次因為輸掉小組第三之間的PK而出局。
確定從亞洲盃淘汰後，中國國足大部隊於24日凌晨從杜哈集體返回北京，大概明天下午到北京，然後就地解散。
對於國足的成績，網友酸「男足一直在向全世界證明我們永不稱霸」、「出去踢就是奔著丟國家臉去的」、「跟中國股市一樣，都該解散取締的」、「這不是意料之中嘛」。還有網友質疑「這足球是非踢不可嗎」。
上一則
1680元哈爾濱純玩團 早餐只給吃稀飯饅頭 文旅局：已和解
下一則
FB留言