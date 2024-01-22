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東北旅遊熱帶火「俄羅斯公主」寫真 1個月新開20家店

中國新聞組／綜合報導
哈爾濱俄羅斯公主旅拍火紅，圖為正在拍攝的遊客。(取材自九派新聞)
哈爾濱俄羅斯公主旅拍火紅，圖為正在拍攝的遊客。(取材自九派新聞)

隨著東北旅遊持續走熱，哈爾濱索菲亞教堂前拍攝俄羅斯公主寫真的人愈來愈多。無論白天黑夜，教堂前總有頂著寒風拍攝的遊客。她們大都化著精緻的妝容，充滿俄羅斯元素的公主裙則是服裝的亮點，「公主們」在攝影師的指導下擺姿勢、調整表情，在攝氏零下20度左右的天氣裡被凍得鼻子、手尖通紅。

@missingyougaxina

在下雪的哈尔滨，我成为了超美的俄罗斯雪国公主❄ 俄式写真

♬ 오리지널 사운드 - GaXiNa - GaXiNa

九派新聞報導，在社群平台和短影片平台搜尋「俄羅斯公主」寫真，立刻會出現非常多旅拍店的推薦。這些寫真館大都集中在索菲亞教堂附近，價格則由299元到七、八百(人民幣，下同)不等。在索菲亞教堂附近一個已蕭條的地下商場，現在被旅拍館給「盤活」了。一位選片師介紹，這裡有將近20家旅拍店，都是這一個多月才開的。

不少旅拍店明碼標價「俄羅斯公主，299元/套」。每個門市都設置了一個化妝區，可同時為三到五位顧客化妝，化完妝就由攝影師帶到地面去拍照。攬客、選衣服、化妝、拍攝、選片，一套寫真的拍攝被拆成五個板塊，環環相扣，以最快的速度服務大量的顧客。

一家旅拍店的店長趙博文介紹，從選衣服到選片，每個客人的服務時常大約是1.5小時。哈爾濱每天下午4時半左右天黑，下午4時到6時是拍攝的高峰期，「大家都想拍教堂開燈的效果。」上個月的精拍套餐能賣到800多元一套，現在普通拍攝套餐基本上在299到499元浮動。他預計這家店會開到3月。

化妝師思思說，開始店裡只有兩個化妝師，後來增加到五個，店與店之間還會「借」化妝師應急。一個完整的妝容需約40分鐘，忙的時候她一天能化七、八個人，收入按提成算，比之前在影樓賺得多。不只是外地遊客，也有很多本地遊客，因為俄羅斯寫真屬於「季節限定」，今年夏天大概率就沒有了。

她覺得這邊流行俄羅斯公主寫真可能是因為蘇菲亞教堂的風格比較鮮明，和俄羅斯公主適配度更高。索菲亞教堂建於1907年，是拜占庭式建築風格的東正教教堂，哈爾濱市的標誌性建築。

攝影師浩宇本來是來哈爾濱旅遊，剛來就趕上寫真熱潮順勢「入職」。店家老闆包住，他按提成拿錢，一天能賺四、五百塊。

商場裡幾乎全是旅拍店。(取材自九派新聞)
商場裡幾乎全是旅拍店。(取材自九派新聞)

俄羅斯 蕭條

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