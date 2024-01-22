大秀中文「你好」 C羅來了 深圳千名球迷接機

C羅抵達深圳參加「榮耀巡迴賽」。(取材自深圳特區報)

世界足球 巨星C羅 21日落地深圳。利雅得勝利全隊21日抵達深圳，將參加友誼賽，開啟隊史首次中國行。而榮耀巡迴賽2024利雅得勝利中國行官方微博也分享了這趟包機的內部環境，千名熱情高漲的球迷則趕到深圳寶安國際機場接機，C羅與球迷互動，大秀中文「你好」。

來源：YouTube

深圳特區報報導，2023年12月17日，GST榮耀巡迴賽官宣兩場「榮耀巡迴賽2024利雅得勝利中國行」比賽將於2024年1月24日、1月28日在深圳市大運中心體育場舉辦，C羅領銜的利雅得勝利將先後對陣上海申花、浙江隊兩家中超聯賽俱樂部，為中國球迷獻上兩場星光熠熠的國際足球較量。

C羅抵達深圳，球迷接機。(取材自讀特新聞)

據報導，此次中國行是C羅第八次來到中國，也是他時隔近五年再次來到中國參加足球賽事，也是自此前梅西 中國行之後，又一次聚焦頂級足球球星的商業賽事。

另據香港01報導，球隊官方社交媒體也發出了球星們出發前的照片，C羅笑容滿面，拉波特（Aymeric Laporte）等球員則在飛機上合影。

21日中午時分，雖然C羅一行還未抵達深圳，不過已有大批熱情高漲的球迷，率先趕到深圳寶安國際機場做好接機準備。不少球迷身穿C羅「戰袍」帶來支持橫幅，在現場合影留念。

下午，C羅與艾納斯全隊一行飛抵深圳。從現場影片可見，C羅戴著帽子，走在隊伍的最前面，雙手插袋走下飛機。現場球迷還透露，C羅用中文對球迷打招呼說「你好」，親和力十足。