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哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

中國新聞組／北京21日電
網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）
網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷的故事近日在網上再次引發熱議，這位20年前因其父母寫的「哈佛女孩劉亦婷」而被大眾所熟知的女孩，最近因一篇「當哈佛女孩劉亦婷成為美國普通中產，這場持續25年的雞娃騙局碎了」的文章，讓劉亦婷再次登上熱搜。當年劉亦婷父母給孩子「打雞血」一般的「雞娃式教育」，也遭抨擊失敗。

哈佛女孩劉亦婷 。（取材自微博）
哈佛女孩劉亦婷 。（取材自微博）

綜合媒體報導，1999年，劉亦婷被哈佛大學錄取，媒體報導後，她迅速成為大家眼中那個「別人家的孩子」，被稱為「天才少女」。劉亦婷的父母趁熱打鐵，推出了「哈佛女孩劉亦婷 素質培養紀實」一書，火遍大江南北。

劉亦婷的成長經歷成為當時「雞娃式教育」的典範案例。然而，該篇文章指出了劉亦婷父母一些過度「雞娃」的錯誤之處，為了禁止女兒早戀，採用了很不恰當的方法，並希望家長培養孩子不必過度焦慮，也別盲目推從別人的雞娃方式。但通篇閱讀下來，文章的意思似乎在告訴人們，曾經的天才少女劉亦婷，25年過後，也只是一名美國普通中產階層，很平凡，從而抨擊雞娃式教育理念的失敗。

這引來網民不同看法。有人認為所謂天才少女到了美國之後也不過就成了平凡人；有人則認為這個說法不是很客觀，「做普通人怎麽了？大部分人努力生活就是在做普通人啊」、「美國中產還不是人生贏家？」也有人表示，雖然劉亦婷後來的工作和創業經歷，雖然沒有實現自己當初的理想抱負，但她的人生履歷和閱歷很精采，「放過劉亦婷吧」。

其實劉亦婷儘管並未成神化，但依然是一個優秀的女孩，擁有美滿幸福的生活也未嘗不是一種成功。「雞娃式教育」儘管顯得激進，但也並非完全沒有可取之處，若想論證雞娃式教育的失敗，劉亦婷的例子無疑是不恰當的。 

哈佛大學

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