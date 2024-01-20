王健林密集售資產 已賣掉10萬達廣場

王健林到目前為止已轉讓了10座萬達廣場，圖為王健林資料圖。（取材自界面新聞）

前首富王健林1月初才出售位於一線城市的萬達廣場，雖然他已賣掉10座萬達廣場，但他的財務危機仍在，對旗下萬達廣場的出售還未結束。

按照王健林先前的計畫，萬達集團將出售在全中國的部分萬達廣場，以換取流動資金。先前上海松江萬達廣場、周浦萬達廣場被大家保險 接手，加上此次轉讓的金山萬達廣場，上海已有三家萬達廣場被金融機構接手。

據界面新聞報導，「壯士斷腕」的王健林至少保住了萬達商管繼續上市的火種，在2023年底密集出售資產，暫時度過對賭危機。

2023年12月25日，太倉萬達廣場投資 有限公司的大股東，由「大連萬達商業管理集團股份有限公司」變更為「蘇州聯商叄號商業管理有限公司」。

12月26日，湖州萬達投資有限公司發生工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增蘇州聯商伍號商業管理有限公司為全資股東，同時公司法定代表人、執行董事兼總經理由張晶變更為牟舟。

12月29日，廣州蘿崗萬達廣場有限公司發生股權變更，大連萬達商業管理集團股份有限公司退出該公司股東，由蘇州聯商肆號商業管理有限公司100％持股。

報導指出，這三家接盤的公司，蘇州聯商叄號商業管理有限公司、蘇州聯商伍號商業管理有限公司、蘇州聯商肆號商業管理有限公司均為中聯基金旗下公司。