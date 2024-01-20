郭台銘弟昆山廠 停工放假半年

由鴻海集團創辦人郭台銘 二弟郭台強經營的富港（昆山）有限公司近期公告稱，因公司經營困難，決定安排部分員工自19日起停工放假半年，期間僅能獲得每月約1800元（人民幣，下同，約252美元）的最低保障生活費。當地不少台資企業也嘆昆山投資 環境大不如前，據傳也正醞釀春節前夕放「長假」。另網易也被指裁員 10%至50%，網易則稱是正常業務調整。

自由亞洲電台報導，網傳富港電子內部17日發給員工一份公告指出，因歐美市場大環境衰退影響，消費性產品需求減弱，最終客戶需求量逐次降低，伴隨著量產機種陸續結束，以致事業處生產量能持續呈現低水位狀態。2023年實際營收較2022年年減52%，2024年預估營收比2023年衰退34%。

網傳公告指「事業處決定於2024年1月17日由單位告知需停工放假之同仁，並於2024年1月19日起安排停工放假。」還表示，按照江蘇省的有關法規，公司會在1月發放完整全薪，但2月起將按江蘇省最低薪資2280元的80%發放最低生活費，至今年的7月31日止。

對此，富港電子母公司正崴集團表示，依照集團規畫，富港（昆山）透過部門調整與華南廠區整合，提升營運效益，昆山產能不會因此減少，更沒有經營困難的問題。今年預計出貨增量，加上森崴能源工程營收成長，展望今年正崴集團營收將有所成長。

報導指出，江蘇昆山台資企業雲集，高峰期有台商企業聘用員工超過10萬人。但當地一台資企業部門負責人林女士說，昆山昔日繁榮景象已經消失，台資外資面臨的最大問題是訂單嚴重不足，有的近乎為零，企業為維持生存只有減少開支或是撤資。中國有地方政府為留住台商，還把國企訂單轉給部分台商。

另據快科技報導，2024年剛開始，大廠再傳大規模裁員消息，網易被指從12月開始進行了多個業務的裁員，重災區是網易傳媒，遊戲部門也有所涉及。網易傳媒主要在1月開啟了大規模裁員，涉及網易新聞、網易文創、網易公開課等多條產品線，內容、市場、銷售、產品等崗位均在內。此次各個業務和部門的裁員比例並不一致，在10%至50%之間。

多位知情人士透露，網易傳媒給出了「N+1」的賠償補償方案，被裁員工也會獲得年終獎和13薪，部分員工還可以主動提出離職、領取相應賠償。

不過據科創板日報報導，針對網傳「網易1月開啟大規模裁員」等消息，網易內部人士回應稱消息不實，「是公司正常業務調整和人員流動，公司層面仍在持續招聘優質人才。」