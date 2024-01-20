我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

郭台銘弟昆山廠 停工放假半年

中國新聞組／北京20日電

由鴻海集團創辦人郭台銘二弟郭台強經營的富港（昆山）有限公司近期公告稱，因公司經營困難，決定安排部分員工自19日起停工放假半年，期間僅能獲得每月約1800元（人民幣，下同，約252美元）的最低保障生活費。當地不少台資企業也嘆昆山投資環境大不如前，據傳也正醞釀春節前夕放「長假」。另網易也被指裁員10%至50%，網易則稱是正常業務調整。

自由亞洲電台報導，網傳富港電子內部17日發給員工一份公告指出，因歐美市場大環境衰退影響，消費性產品需求減弱，最終客戶需求量逐次降低，伴隨著量產機種陸續結束，以致事業處生產量能持續呈現低水位狀態。2023年實際營收較2022年年減52%，2024年預估營收比2023年衰退34%。

網傳公告指「事業處決定於2024年1月17日由單位告知需停工放假之同仁，並於2024年1月19日起安排停工放假。」還表示，按照江蘇省的有關法規，公司會在1月發放完整全薪，但2月起將按江蘇省最低薪資2280元的80%發放最低生活費，至今年的7月31日止。

對此，富港電子母公司正崴集團表示，依照集團規畫，富港（昆山）透過部門調整與華南廠區整合，提升營運效益，昆山產能不會因此減少，更沒有經營困難的問題。今年預計出貨增量，加上森崴能源工程營收成長，展望今年正崴集團營收將有所成長。

報導指出，江蘇昆山台資企業雲集，高峰期有台商企業聘用員工超過10萬人。但當地一台資企業部門負責人林女士說，昆山昔日繁榮景象已經消失，台資外資面臨的最大問題是訂單嚴重不足，有的近乎為零，企業為維持生存只有減少開支或是撤資。中國有地方政府為留住台商，還把國企訂單轉給部分台商。

另據快科技報導，2024年剛開始，大廠再傳大規模裁員消息，網易被指從12月開始進行了多個業務的裁員，重災區是網易傳媒，遊戲部門也有所涉及。網易傳媒主要在1月開啟了大規模裁員，涉及網易新聞、網易文創、網易公開課等多條產品線，內容、市場、銷售、產品等崗位均在內。此次各個業務和部門的裁員比例並不一致，在10%至50%之間。

多位知情人士透露，網易傳媒給出了「N+1」的賠償補償方案，被裁員工也會獲得年終獎和13薪，部分員工還可以主動提出離職、領取相應賠償。

不過據科創板日報報導，針對網傳「網易1月開啟大規模裁員」等消息，網易內部人士回應稱消息不實，「是公司正常業務調整和人員流動，公司層面仍在持續招聘優質人才。」

裁員 投資 郭台銘

上一則

葉門叛軍：中俄船隻可安心通過紅海

下一則

股神炒股虧22億 雲南白藥退圈

延伸閱讀

郭台銘現身了 參加板橋慈惠宮「這活動」

郭台銘現身了 參加板橋慈惠宮「這活動」
黑白集／扮演藍白合黏著劑 郭台銘一再錯過

黑白集／扮演藍白合黏著劑 郭台銘一再錯過
台灣大選明投票 3男收購郭台銘連署書遭起訴

台灣大選明投票 3男收購郭台銘連署書遭起訴
網傳郭台銘公開信 宣明智這樣說…

網傳郭台銘公開信 宣明智這樣說…

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
西藏網紅「雪山下的卓瑪」，解釋她為什麼用蘋果手機。（視頻截圖）

西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

2024-01-16 05:30

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元