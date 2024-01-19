中國黃牛掃光限定版達菲熊 東京迪士尼限購

限定版「草莓達菲熊」被中國黃牛掃光，在網路高價販賣。畫面正中央的限定版草莓達菲鑰匙原價僅2200日圓，被炒到4萬950日圓。（取材自X平台）

日本 東京迪士尼 樂園15日起在海洋樂園推出限定版「草莓達菲熊」，開賣當天被多名中國黃牛聯手掃光，還拿到網路上高價轉賣，一款草莓達菲鑰匙圈原價2200日圓（約14.8美元），在網路上以4萬0950日圓（約276.5美元）出售；逼得園方頒布限購令，制止黃牛行為。

綜合媒體報導，有目擊的日本民眾表示，在迪士尼海洋紀念品商店內，一群講中國普通話的人占據商品架前，將大量達菲熊等周邊商品掃入購物籃中，目擊者表示，這群人分工合作，有的負責從架上掃貨，有的將裝滿限定版玩偶的購物籃集中在店內角落分配數量，另有人負責排隊結帳，「她們有人結帳一口氣就花了50萬日圓（約3377.6美元）」。

限定版「草莓達菲熊」被中國黃牛掃光，在網路高價販賣。（取材自X平台） 結帳櫃檯前，中國黃牛手上的購物籃滿滿都是限定版達菲，令其他遊客為之氣結。（取材自X平台）

據悉，早上開園時架上都是滿滿的限定版玩偶，到下午4點貨架已空空如也。

日本網友更發現，原價2200日圓的草莓達菲鑰匙圈，被黃牛在網路上炒到4萬950日圓，價格翻了將近20倍，更驚人的是，居然已經售完。

園方坦言發現黃牛掃貨到網路高價炒賣，「有鑑於近日的狀況，我們根據現有的商品數量，決定每人每項商品限購1個，未來也會努力改善購物環境。」