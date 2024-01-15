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讓子彈飛原著作者馬識途 慶110歲生日仍筆耕不輟

中國新聞組／北京15日電
中國知名作家馬識途迎來110歲生日。（取材自華西都市報）
中國知名作家馬識途迎來110歲生日。（取材自華西都市報）

中國知名作家馬識途13日迎來110歲生日，好友李致等人登門祝賀，他也寫下自壽詩同樂。馬老如今仍精神矍鑠，面色紅潤，狀態之好令友人驚喜。馬識途創作小說無數，其小說「夜譚十記」中的「盜管記」曾被姜文改編成華人電影史上經典之作「讓子彈飛」，年逾百歲依然筆耕不輟，幾年前還出版新作，令文壇震動。在現當代文學史上，馬識途的創作力持久旺盛，罕有匹敵者。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，放眼全中國文壇，很難再找到這樣一位創作歲月如此持久的作家，著名作家王蒙這樣評價馬識途，「他是中國文化的吉兆，是人瑞，是中國的國寶，是四川的川寶，是作家協會的會寶。」

生長於重慶忠縣的馬識途，16歲負笈出峽尋求立身救國之道，之後在漫長的歲月中，歷經風雨，工作之餘又拿起文學創作的筆，成為著名作家。他的川味小說「夜譚十記」其中一記曾被姜文改編成華人電影史上經典之作「讓子彈飛」

華西都市報報導，馬老的藝術創造力極為充沛，年逾百歲依然筆耕不輟。就在幾年前，107歲的馬老還出版了自己的新作「馬識途西南聯大甲骨文筆記」和散文集「那樣的時代，那樣的人」，令文壇震動。

長期以來，外界對馬老長壽「祕訣」很好奇，馬老曾說，「吃得、睡得、走得、寫得、受得，這『 五得』是我的長壽之道。」

在馬老書房比較顯眼位置上，可以看到他自己親筆寫的八個字：「我行我素，無愧無悔」。馬老曾說：「我現在眼睛也看不清，耳朵也不靈了。看書、寫作是比較困難了，但我不能總是無所事事嘛。兩度遭受癌症侵襲，居然兩次都戰勝了，和時間賽跑，我盡量發奮寫東西。」

1941年，馬老進入西南聯大中文系，接受了四年的科班文學訓練，接受許多文學大師如聞一多、朱自清、沈從文等教授的教誨。馬老對自己的文學創作有著高標準的要求。

110歲的馬識途仍筆耕不輟。（取材自紅星新聞）
110歲的馬識途仍筆耕不輟。（取材自紅星新聞）

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