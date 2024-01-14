入職4年就買房 京東物流無錫001號員工60歲退休

京東物流001號員工金宜財拿著榮譽證書。 (取材自每日經濟新聞/京東物流供圖)

「京東物流001號員工退休 」議題近日引發關注。京東物流官微11日發布「無錫001號快遞員金宜財退休」文章顯示，2009年，金宜財加入京東物流成為在無錫的第一位快遞員，金宜財入職京東第一個月的收入是3000元人民幣(約421美元)，如今漲了數倍，還一直享受公司繳交的五險一金。剛入職時，主管曾和他說過「五年你能買套房子」，當時金宜財沒當真，沒想到四年後，他就在無錫買了第一套房，還把一家人都接過來了。

每日經濟新聞報導，此外，金宜財退也於10日在社群平台發文稱，「我是傳說的京東物流001號員工，今天離開京東，感謝京東給了我這麼好的平台，感謝客戶們的信任。感謝京東領導的關還，感謝一起戰鬥過的兄弟。再見！」

金宜財在評論區回覆網友稱，他本是來自安徽宣城的一名「打工人」，2009年來到無錫尋求工作機會，走投無路之際加入了京東物流。「進來後不久公司就發了001號工牌給我，後來多次被評為公司優秀員工，到北京還見到了劉總！」金宜財說，他剛入職京東物流時一無所有，如今他買了房、買了車、有了存款，真的感恩劉強東。退休時，領導同事還為他帶上大紅花並給他送行，「沒有京東就沒有我今天」。

據澎湃新聞，京東回應稱，金宜財已年滿60歲，為正常退休。

南風窗、中新經緯曾報導，2017年2月，劉強東作客央視「遇見大咖」節目時承諾保證了員工的住房問題：「我們現在整個公司70%以上的員工跟我一樣是來自農村的，這些員工凡是在京東工作滿五年以上的，絕大部分都能在老家的縣城，當地的小城市買房子。 」

2022年11月22日，京東的一封內部信在社群媒體上上了熱搜。劉強東在內部信中表示，集團拿出100億元，為包括全體德邦兄弟在內的所有基層員工設立「住房保障基金」。

此外，京東也曾宣布提供無息貸款買房。京東2017年宣布升級員工福利 ，支持全國員工工作地購房，總部購屋地擴增百公里範圍內的天津河北地區，最高100萬元無息無抵押借款。

根據「京東黑板報」微信 公眾號披露，京東從2012年起就推出了「安居計畫」福利項目，設立專款4.5億元，向符合資格的員工提供最高100萬元的無抵押、無擔保、無利息的購屋借款，用於支付可支援地區範圍內的員工家庭首套房首付。