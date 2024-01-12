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恐怖還可愛？滬女扮遊戲「殭屍」搭地鐵 被安檢員攔下「教育」

中國新聞組／綜合報導
圖為女孩的穿著，安檢員要求其把頭髮上黏貼的飾品字符拿下來。(視頻截圖)
圖為女孩的穿著，安檢員要求其把頭髮上黏貼的飾品字符拿下來。(視頻截圖)

近日在上海地鐵站進站口，一名cosplay遊戲角色裝扮的女孩乘地鐵被安檢員攔下，一番「教育」後才放行，引發熱議。上海地鐵工作人員表示，將向運營單位反映站點安檢員的阻攔行為，上海地鐵並未明文規定奇裝異服者禁止乘坐地鐵。

來源：YouTube

華商報報報導，網傳視頻顯示，地鐵站進站口外，一名女孩身著動漫服飾，戴著帽子，頭髮染成紫色，被攔後和地鐵安檢員解釋溝通。安檢員對女孩的著裝有異議，要求查驗女孩的身分證，「我們要叫民警過來一下，你這cosplay是什麽形象？」女孩解釋稱：「我剛剛參加完漫展回來。我這是國產遊戲原神裡的角色，我自己搭配的漢服。」據悉，女孩裝扮的遊戲角色，是可愛風格的殭屍七七。

安檢員一再要求女孩摘帽，讓女孩把頭髮上黏貼的飾品（字符）拿下來。女孩表示，她的帽子比較難固定，如果拿下來，要重新再花半小時。安檢員說：「提醒一下，坐地鐵碰到這種復古、恐怖、低俗的裝扮，我們是不允許坐的，在地鐵裡不要有過激的行為，如果引起圍觀，你要負法律責任。」女孩反問道：「我恐怖嗎？我覺得我很可愛啊！」

安檢員表示：「剛才我也給你宣傳了，你至少要把一些飾品摘下來的，正常的你只是一個穿著漢服，或者你的頭髮、臉上沒有相應的什麽。」經過一番勸導，安檢員才對女孩放行。

視頻在網路上引發討論，上海地鐵工作人員回應稱，地鐵沒有具體說奇裝異服不能乘坐規定，但不知道具體當時是什麽狀況，將向運營單位反映站點安檢員的阻攔行為。

知名律師譚敏濤表示「法律對於穿著本身並無限制。」如果說乘客只是因為在穿著上具有卡通或者動漫角色扮演，就被限制、禁止進入地鐵，則有干預乘客「自由穿衣」的嫌疑。

女孩裝扮成遊戲角色搭上海地鐵，被安檢員攔下。(視頻截圖)
女孩裝扮成遊戲角色搭上海地鐵，被安檢員攔下。(視頻截圖)

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