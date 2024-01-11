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餐廳一廂難求 北京年夜飯私廚上門要價4500元

中國新聞組／北京11日電
北京地區廚師上門做飯，15位用餐包工包料的價格為4500元。（取材自北京商報）
北京地區廚師上門做飯，15位用餐包工包料的價格為4500元。（取材自北京商報）

年夜飯腳步逼近，包廂預訂名額已告急。近日，北京部分餐廳的年夜飯包廂已被搶購一空，餐企還臨時將一天可預訂四餐增加至五餐。消費者為搶到年夜飯的黃金時段，不惜從中秋、十一便開始諮詢預訂。

來源：YouTube

北京商報報導，多家餐飲企業陸續通過線上平台近日發布今年的年夜飯套餐，例如，港麗餐廳推出了4-6人、8-10人和10-12人三款多人套餐，售價分別為1888元/席、3188元/席和3588元(人民幣，下同，約501美元)/席。

截至1月5日，最近一周北京地區上線「年夜飯」主題團購套餐的餐飲商戶數周環比增長超70%，相關訂單量增長超112%。

據了解，中秋節開始就有消費者陸續預約，還有人去年十一開始預訂年夜飯。這也造成包廂「餘額不足」、「一廂難求」的情況。

據報導，外賣到家和大廚上門的形式使得消費者選擇愈發豐富。

社交平台上出現了許多帶有「私人訂製標籤的」私廚上門服務，其中一位「我邀廚師上門服務」的用戶稱，北京地區廚師上門做飯，15位用餐包工包料的價格為4500元，服務內容涵蓋前期所有洗、切、配、烹飪，廚師菜品做好後會把廚房收拾好，帶走廚房垃圾，但不包含餐後洗碗清潔等工作。

報導稱，但人力的難題仍是企業需要克服的重點。多家餐飲企業都早已做好預案，通過招聘平台看到多個餐飲招聘信息，其中不乏「急招」、「春節必須在崗」等字樣。

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