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2千元外套洗 1次羽絨全碎…波司登：非質量問題

中國新聞組／北京10日電
網友反映，羽絨衣洗一次鵝絨全碎了。（取材自瀟湘晨報）
網友反映，羽絨衣洗一次鵝絨全碎了。（取材自瀟湘晨報）

山東一網友發影片稱，在實體店花費2000多元（人民幣，下同）購買了一件波司登鵝絨服，洗了一次後，拆開發現衣服裡的羽絨都是碎的，引發網路議論。不過被指控店家的工作人員指出，申訴女子將衣服寄回公司，得到的回覆是不屬於質量問題，是她的不當清洗造成的。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，該網友發布的影片顯示，羽絨外套上有一張字條，載明「全身絨子人為洗壞」。羽絨外套商標為「波司登」，用工具拆開後，從衣服裡捏出呈絮狀和粉末狀的填充物。

該網友稱，大衣是在實體店內購買的，洗了一次，發現沒有羽絨了，給客服打電話回覆，「不是品質問題，屬於人為洗壞了」，將衣服退了回來。網友說，「我們去加絨的店裡，拆開看是粉末狀，碎的」。

網友所指的波司登門店一名工作人員表示，女子曾拿著羽絨外套來到門市維權，「她說是從我們門市買的，但是拿不出購物小票。而且這是好幾年前的款式，我們門市這兩年都沒有賣過這一款。而且這款當時是打了一個很低的折扣，沒有那麼貴」。

該工作人員稱，「她已經將衣服寄給了公司的售後服務部，得到的回覆是不屬於質量問題，是她的不當清洗造成的。如果她覺得是質量問題可以鑑定」。

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