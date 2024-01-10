京東創辦人劉強東妻章澤天身家600億 登胡潤校友會榜第3

章澤天身家達600億元人民幣。(取材自微博)

中國京東集團創辦人劉強東30歲妻子章澤天 ，以淨資產600億元人民幣（約84億美元）登上「胡潤校友會榜」中第三位，衝上微博熱搜。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，胡潤校友會榜中，清華大學和浙江大學校友各32人登上50億元財富門檻，成為「最具財富創造力校友會」。章澤天則是清華校友財力榜第三名。

天眼查App顯示，章澤天持有六家企業股份，並在三家企業擔任高管職務，其版圖涉及企業管理、股權投資 、基金管理等領域。值得一提的是，海南三亞天博產業私募基金管理有限公司、北京天強坤泰投資管理有限公司、宿遷天強股權投資合夥企業（有限合夥）三家企業為章澤天與劉強東共同持股。

有網民稱章澤天是「超速人生」、「人生贏家」，並指她當年沒有進娛樂圈是對的。不過，胡潤百富微信 公號解釋，「章澤天600億元財富為劉強東、章澤天夫婦的財富」，並非她個人財力。

現年30歲的章澤天當年因為手持一杯奶茶的照片走紅網絡，被暱稱為「奶茶妹妹」，2015年嫁給大20歲的劉強東。

據報導，「胡潤校友榜」設立的財富門檻為50億元，胡潤研究院近日公布2023年1500多位上榜的企業家，排行第一名的是「美團網」（中國第一個精品團購形式的電子商務網站）45歲創辦人王興，第2名為邁瑞醫療62歲創辦人徐航，第3名則是今年才30歲的章澤天，富有商業頭腦的她，也曾入選「2021胡潤全球富豪榜」前20名中最年輕富豪。