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C919首次直飛京滬航線 第二條定期航線

記者林宸誼／綜合報導
C919客機9日起開始飛行京滬商業航線。(取材自澎湃新聞)
C919客機9日起開始飛行京滬商業航線。(取材自澎湃新聞)

東方航空採購的國產大型客機C919，9日首次飛行上海至北京的商業航班，是繼上海至成都後，C919飛行的第二條定期商業航線，也是C919首次直飛京滬航線。

香港商業電台報導，東航C919客機下午3時許從上海虹橋國際機場起飛，下午5時半前抵達北京大興國際機場，再於晚間7時許返航，預計晚間9時許抵達虹橋國際機場，去程載客率超過8成，返程則接近100%。

東航表示，京滬航線是中國最繁忙的商務航線，目前東航在這條航線上的航班，每周超過400班，平均每天約有57班雙向航班。

東航目前已接收4架C919，2023年5月底起執行上海至成都定期航線，同年9月，東航簽約增訂100架客機，成為全球最大C919用戶。

截至2023年12月底，C919機隊累計商業飛行超過1900小時，執行655班，接載旅客近8.2萬人次。

美國自由亞洲電台先前報導，在執行商業飛行僅一個月左右，C919曾先後於2023年6月29和30日無預警停飛，原定由C919執飛的航班一度更換為A320。

東航當時表示，臨時更換飛機是因「營運調整」。不過，此一簡短回應反而引起外界更熱烈的討論。當時曾有軍事微博博主分析，C919客機可能故障，可能是飛機電子控制系統和歐美零件磨合出了問題。但相關說法未獲東航證實。

之後查詢民航信息網站「飛行雷達24（flightradar24）」，由2023年7月1日起，東方航空該航班已恢復由C919執飛。

東航 東方航空 香港

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