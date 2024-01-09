國足卡達備戰亞洲盃 先看「足協高管悔過」反腐片

中國男子國家足球隊7日抵達卡達首都杜哈，備戰周末舉行的亞洲盃，但所有球員都得先觀看央視的反腐專題片。（取材自微博）

中國掀反腐風，中共 總書記習近平在中共中央紀律檢查委員會上強調打持久戰，連中國男子國家足球 隊7日抵達卡達首都杜哈備戰亞洲盃，期間都要集體觀看央視的反腐專題紀錄片「持續發力縱深推進」，接受警示教育；該系列紀錄片還披露早前備受關注的青海6廳官違規聚餐飲酒案詳情。

環球網指出，國足抵達杜哈後，除正常的備戰和調整，還將觀看央視反腐專題大片「續發力縱深推進」，在這個四集反腐專題片中，前任中國足協主席陳戌源、前足協黨委書記杜兆才、前任國足主教練李鐵將「亮相」。

報導稱，觀看反腐敗紀錄片，一方面是進行警示教育，國腳是中國足球運動員中的佼佼者，「這樣的警示教育很有價值和意義」；另一方面，中國足協和國家隊也希望在行業震盪的現階段，所有中國國腳都能切實認識到自己身上的責任和重擔，透過自身的努力，為中國足球的穩定和發展做出貢獻。

南方都市報報導，「持續發力縱深推進」第三集則披露青海省6名黨員領導幹部嚴重違反中央八項規定精神案例。

2022年12月11日，黨的二十大 剛閉幕一個多月，青海省舉辦黨政主要領導幹部學習貫徹黨的二十大精神培訓班，這期間，有6名廳級幹部在省委黨校學員宿舍聚餐飲酒，並導致一人酒後死亡，「造成極為惡劣的影響」。

據報導，專題片指出，這六名幹部並不是偶爾聚在一起，從2011年開始，他們就逐步形成一個相對固定的小圈子，相互利用職權行方便，例如插手幹部人事調整，將彼此的老下屬提拔任用到關鍵崗位；甚至在換屆選舉中互相拉票，互相推薦；該案例被指是「罔顧中央三令五申頂風違紀的典型」。