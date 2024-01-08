東莞乘客掉手機 答應送還付20元卻反悔 司機一怒這樣做

陳先生出示二維碼，女乘客拒絕支付20元辛苦費。（取材自上游新聞）

一名廣東東莞叫車司機陳先生日前在網上發文稱，1月5日凌晨，一名女乘客下車遺落手機，兩人約好由乘客付人民幣20元（約2.8美元）送還，返回現場後女乘客卻反悔，他就將手機送到18公里外的虎門鎮太平派出所。此事引發熱議，有網友認為：「凌晨3時還在跑單，20塊就是路費啊，這還摳門？」也有網友認為：「司機應該免費送還乘客失物，20元不該收」。

上游新聞報導，陳先生表示：「這個事情是真人真事，不是段子，就是心裡有氣才發了這個視頻」。從陳先生發布的影片看，當時他詢問女乘客：「是送回去還是送到派出所？送回去肯定要加錢。」女乘客反問：「加多少啊？」他回應：「至少要20吧」。女乘客回覆：「可以啊」。

有網友質疑陳先生為何不在女乘客下車時提醒手機丟失，陳先生回應：「她的手機掉在了車門和座椅的夾縫裡，晚上很黑，根本看不到。我車開出去差不多3公里多了，送回去一定要收誤工費，當時她也是願意給的」。

報導指出，陳先生將車開回女乘客下車處，掏出二維碼讓女乘客付帳，對方沒有給錢，而是讓他先給手機，還質疑收費行為違規。聽到此話，陳先生立即駕車離去，將手機送到了距離事發地點18公里的太平派出所。

「我一個叫車司機半夜出來賺點辛苦錢，也沒有漫天要價，就要20元。我把手機送回來，你給錢我走人就可以了，她還在那裡扯這麼多，那我直接就走了。本來我準備把手機送到長安派出所，但路上她報警了，我就近送到太平派出所」陳先生表示。

報導指出，本次事件也引起了廣東當地媒體的關注，廣東珠江電視台日前以「司機凌晨送回手機20元跑腿費遭『賴帳』？」為題對事件進行了報導，其中提到：「虎門太平派出所向記者證實了該起事件，並表示該事件涉及的是道德問題，警方不會有特別處理」。

重慶志和智律師事務所高級合夥人、監事會主任張公典律師認為，叫車司機沒有免費送還手機的義務，司機將乘客送到目的地之後，運輸合約就履行完畢了。乘客的手機落在車上要求司機送還，只要雙方達成約定不違法就是有效的。後面司機送回手機，乘客不願意給20元，屬於違約在先，司機自然沒有義務將手機給乘客。