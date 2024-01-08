復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

在美國紐約街頭流浪16年的復旦孫先生的近況引起關注，不少中外網民扒出孫先生在學校念書時的照片，開始討論起他的顏值。不少網民看到孫先生年輕時的舊照，第一個反應都是「好帥啊」、「小鮮肉一枚」、「比現在大部分明星都帥」，感嘆他從學霸淪落至流浪漢的際遇是「天妒紅顏」、「老天給了他最好的牌，智商、顏值、機遇，卻又都拿走了」。

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網傳一張疑似孫先生年輕時與師長和同學的合照中，站在前排左三的孫先生看來濃眉大眼，又帶著清秀的氣質，有網民形容，「看起來像中印混血」。更多網民的反應則是，「天吶，年輕的時候好帥，又是學霸，太可惜了」、「他的精神面貌居然很不錯」、「又聰明又帥啊難得啊。就是個子矮了點」。

曾獲李政道獎學金赴美深造獲得物理學博士學位的孫某，被網友發現流浪紐約街頭時的模樣。(取材自極目新聞）

也有不少網民稱讚孫先生即使成了流浪漢，「其實仔細看，現在他的樣子也是不錯的」、「現在眼神也很清澈」，並感嘆他的際遇，「確實帥。一臉正氣。難怪被騙。我奇怪這麼帥的小鮮肉，大媽竟然跑路了」、「當年沒準也是班草一枚，這報導出來，不知多少當年的迷妹要唏噓了」、「這麼帥還被妻子拋棄，怎麼回事」、「這種人應該也是單純，而且，不太好運氣呀」。