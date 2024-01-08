龍年郵票買氣沸騰 龍年茅台價格炒高逾1.1倍

不少郵迷早早就來郵局排隊等候購買龍年郵票，有人甚至通宵排隊近30小時購買。(取材自新民晚報)

農曆新年將近，這也讓「龍年」有關產品在市場掀起討論。中國郵政 5日起發行「甲辰年」特種郵票，郵票一套兩枚，圖案分別為「天龍行健」與「辰龍獻瑞」，不少郵票迷在開賣當天早早就去郵局門外排隊等候，有的人甚至前一日就開始排隊。另外，貴州茅台6日開放申購「甲辰龍年貴州茅台酒」，價格已高達每瓶5499元人民幣（約773.4美元），較標價炒高逾1.1倍。

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綜合媒體報導，對中國郵票迷來說，在每年的這個時候都有一場期盼已久的盛宴展開，即特種郵票開賣。以往特種郵票開賣必會聚集眾多人潮排隊爭相購買。與往年相比，生肖郵票愛好者和廣大郵迷們對龍年郵票的熱情更為高漲，不少人凌晨4時就到郵局排隊，只為在第一時間就把「龍票」和吉祥好運一起「抓在手裡」。

中國郵政正式發行的「甲辰年」特種郵票，吸引不少人排隊搶購。（取材自微博）

特種郵票開賣當日，在杭州一郵專賣店，排在隊伍最前方的集郵愛好者鄭先生表示，為了購買到這套郵票，已經排隊快30個小時。「4日凌晨4時左右開始排隊，昨天白天排了整整一天，一直到今天早上買到。」

他稱，每年的生肖郵票絕對不能錯過。而為了購買這套郵票，「我帶釣魚 用的折疊凳，吃的喝的也有，蛋糕花生都帶。只有經過自己努力買到的郵票，才是最香的」。

而本次適逢龍年，中國郵政於5日起正式發售「甲辰年」特種郵票全套面額為2.40元人民幣（約0.33美元）。浙江省湖州市長興縣郵政分公司集郵文傳部經理周拉丹表示，兩枚郵票，名稱分別為「天龍行健」和「辰龍獻瑞」。

另外，知名酒商貴州茅台6日開放申購旗下「甲辰龍年貴州茅台酒」，有媒體指出，目前第三方平台資料顯示，「龍茅」價格已高達每瓶5499元，較標價炒高逾1.1倍。

中國證券 報報導，淘寶網阿里資產自營服務平台顯示，「龍茅」6日開始申購，市場指導價為每瓶2499元，但目前該平台500毫升的「龍茅」價格已被炒至5499元。

報導指出，這次茅台數位行銷平台舉行「玉兔辭舊・龍騰九霄」辭兔迎龍專場活動，共計投放出9999瓶「龍茅」，相比2023年「送虎迎兔」的活動投放2萬9999瓶「兔茅」，數量明顯縮減。