胡潤發布富豪校友會榜 清華、浙大各擁32人最多 北大22人排第3

胡潤校友會榜顯示，清華大學、浙江大學擁有最多富豪校友，各有32人，並列第一。圖為清華大學二校門。（新華社）

胡潤研究院5日發布的「胡潤校友會榜」顯示，在2023胡潤百富榜的1500多位企業家中，來自北京清華大學和浙江大學的校友各有32人，並列中國的大學校友會第一；北京大學有22位校友上榜，排名第三。至於上海交通大學則以21位上榜校友排名第四，但其總財富排名第一，達到6459億元人民幣（人民幣，下同）。

浙江大學。(取材自知乎)

據北京青年報，清華大學以32位校友入榜排名高校第一。主要從事半導體行業，其次是生活服務。包含美團創辦人王興、邁瑞醫療創辦人徐航等，但上榜校友總財富只排第二，達到6448億元。其校友創辦的企業，包含美團、邁瑞、京東和快手，皆登上胡潤世界500強。

浙江大學與清華大學並列第一，有32位校友登上2023胡潤百富榜。主要從事醫藥業，其次是電子商務、金融科技和投資 ，包含拼多多 的黃崢等。其校友創辦的企業，包含阿里巴巴和拼多多，皆登上胡潤世界500強。

而黃崢的個人財富比前一年度增長了1000億，增幅達59%，是榜單上財富增長最多的企業家，最終以2700億元首次進入百富榜第三名。

北京大學則以22位校友入榜排名第三。主要從事教育領域，其次為房地產、投資、網路資訊服務等。包含百度 創辦人李彥宏、蔚來汽車創辦人李斌等。其校友創辦的企業，包含百度和藥明康德，皆登上胡潤世界500強。

根據校友會上榜人數，排名第四到第六的學校分別是上海交通大學21人、武漢大學17人、中國人民大學16人，以及華南理工大學16人。

上海交通大學雖排名第四，但是其上榜校友總財富排名第一，達到6459億元人民幣。校友主要從事遊戲行業，其次是鋰電池和信息技術，包含寧德時代董事長曾毓群、米哈游創辦人蔡浩宇、東方財富創辦人其實等。

海外大學中，美國史丹佛校友有14人上榜最多；其次是麻省理工大學有11人；第三是加州大學有8人。

胡潤百富董事長兼首席研究長胡潤表示，最終衡量一所大學的成功就是看它的校友以後成為具有社會價值的人物，比如科學家、教育家、企業家等，而這個校友會榜只看了企業界，「最具財富創造力的校友會」。